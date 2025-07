Trasporto pubblico, le proposte della UilT alla Regione

TERMOLI. La UilTrasporti Molise, organizzazione sindacale di riferimento per il settore del Trasporto Pubblico Locale, ha recentemente presentato una serie di proposte concrete per rilanciare la mobilità, le infrastrutture e l’occupazione nella regione. In un momento cruciale per il futuro del trasporto pubblico, il sindacato sottolinea l’urgenza di rafforzare i collegamenti intermodali e garantire una reale continuità territoriale, anche attraverso l’inserimento, nel prossimo bando di gara, di servizi che colleghino il Molise con aeroporti e snodi ferroviari ad alta velocità.

La nota è stata inviata dai coordinatori regionale Stefano Marinelli e Nicola Gabriele Scafa al governatore del Molise, Francesco Roberti e al consigliere delegato Vincenzo Niro.

Secondo la UilTrasporti, tali connessioni non solo migliorerebbero la mobilità dei cittadini e l’attrattività turistica del territorio, ma rappresenterebbero anche corse economicamente sostenibili, in grado di consolidare o aumentare i livelli occupazionali del settore, contribuendo così alla tenuta dell’intero sistema trasporti. In vista della pubblicazione del nuovo bando di gara per l’affidamento del servizio di Tpl, che il sindacato auspica venga predisposto entro la fine del 2025 e assegnato entro la metà del 2026, la UilTrasporti Molise propone che esso si fondi su principi di qualità, sostenibilità e tutela del lavoro.

Tra le misure proposte figurano la piena tutela occupazionale per tutti i lavoratori coinvolti nel cambio di gestione, l’introduzione di scivoli pensionistici per il personale prossimo al pensionamento, l’integrazione strutturale dei servizi con i collegamenti aeroportuali e ferroviari ad alta velocità nel Piano Regionale dei Trasporti, l’obbligo per le aziende partecipanti di aderire ad associazioni datoriali riconosciute – misura ritenuta essenziale per garantire trasparenza, legalità e corretta applicazione dei contratti collettivi – e infine la previsione, all’interno del bando, di un contratto integrativo aziendale regionale e di forme di welfare che riconoscano un ristoro economico concreto alle lavoratrici e ai lavoratori del Tpl molisano, oggi fortemente penalizzati.

Con queste proposte, la UilTrasporti Molise intende offrire un contributo costruttivo al dibattito sul futuro del trasporto pubblico regionale, nella convinzione che solo attraverso un confronto serio e partecipato tra istituzioni, lavoratori e parti sociali sarà possibile costruire un sistema di mobilità moderno, efficiente e giusto