«Bloccato dalle auto in doppia fila»

TERMOLI. Un residente di via Mario Milano a Termoli denuncia l’ennesimo episodio di disordine e scarsa assistenza davanti alla stazione ferroviaria.

«In data 22 luglio 2025, alle ore 18:30 circa, mi accingevo a trovare parcheggio davanti alla stazione di Termoli, poiché abito in via Mario Milano e sono munito di abbonamento residenti per i parcheggi blu.

Dopo cinque tentativi di trovare un posto e notando la presenza di auto in doppia fila e veicoli fermi in mezzo alla carreggiata, ho contattato la Polizia Municipale. Dopo tre chiamate, mi ha risposto una signora che, alla mia lamentela, ha replicato dicendo di attendere dopo le 19 per il subentro del nuovo turno, poiché non c’erano pattuglie disponibili.

Alle mie rimostranze – segnalando che non c’era spazio materiale per passare tra le auto – la stessa mi ha apostrofato, fraintendendo le mie parole, avevo semplicemente detto che, in caso di multa per mancato parcheggio, l’avrei contestata.

La telefonata è stata quindi interrotta bruscamente.

Invito la Polizia locale a presidiare con maggiore attenzione l’area della stazione, specialmente nelle ore di arrivo e partenza dei treni a lunga percorrenza, perché ogni giorno si ripete la stessa situazione di caos, con parcheggi selvaggi e circolazione bloccata.

È dovere di chi controlla garantire l’ordine e la sicurezza stradale».

Daniele Di Luzio