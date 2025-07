«Cavi elettrici pericolosi al campo da basket di via Polonia»

TERMOLI. Cavi elettrici abbattuti e lasciati a terra: è questa la situazione segnalata da Alberto, cittadino preoccupato per le condizioni del campo da basket di via Polonia, punto di ritrovo quotidiano per bambini, anziani e ragazzi.

«È un’area molto frequentata e la presenza di quei cavi è un pericolo evidente – scrive –Chiedo che chi di competenza intervenga al più presto per rimuovere il degrado e garantire la sicurezza».

Un appello chiaro, che mette in luce una criticità urbana troppo spesso trascurata. L’auspicio è che l’intervento arrivi in tempi rapidi, prima che si verifichino incidenti.