«Il paradosso delle spiagge speciali»

TERMOLI. Se c’è un argomento che mi sta particolarmente a cuore è senza dubbio la disabilità! Non come oggetto di studio, di conoscenza, riflessione e tutto quanto implichi il finto buonismo. No, la disabilità dovrebbe essere semplicemente una delle tante modalità di esistere, senza che questo comporti automaticamente esclusioni o battaglie quotidiane. Non è qualcosa da celebrare, compatire o superare – è una condizione naturale che fa parte della diversità umana. Checché se ne dica o faccia, la società continua a perpetuare una delle contraddizioni più profonde della nostra società: trasformare diritti fondamentali in privilegi da concedere. Prendiamo in esame le tante proposte “inclusive estive” come le cosiddette “spiagge accessibili” o “spiagge abili”. Già solo averle proposte sottolinea inconsapevolmente l’accettazione che l’esclusione sia la norma e l’inclusione l’eccezione. Questo pensare non solo è moralmente inaccettabile, ma rappresenta una forma sottile e pervasiva di discriminazione del sistema.

Ogni volta che un genitore deve consultare liste, fare ricerche, pianificare itinerari specifici per permettere al proprio figlio con disabilità di vivere l’esperienza di una giornata al mare, assistiamo a una forma di violenza sociale silenziosa. Non è il bambino o la persona con disabilità ad essere “speciale” – è la società che ha costruito barriere artificiali dove la natura non ne aveva previste.

Il mare, la sabbia, il sole sono elementi che appartengono a tutti gli esseri umani per diritto di nascita. Non esistono onde “normali” e onde “per disabili”, non esiste sabbia “standard” e sabbia “accessibile”. Esistono solo strutture e mentalità che hanno scelto di escludere invece di includere.

I progetti come “Spiaggia Abile”, per quanto possano nascere da buone intenzioni, nascondono comunque condizioni discriminanti. Etichettare, creare categorie separate significa accettare che l’esclusione sociale sia non solo legittima, ma addirittura meritevole di plauso quando si concede qualche briciola di accessibilità (in molti casi la chiamerei pulizia della coscienza)!

Questi progetti, sempre più spesso vengono presentati come piccole conquiste. Tasselli aggiunti ad un impossibile puzzle che non verrà mai finito e che in realtà cristallizzano l’idea che le persone con disabilità debbano essere grate per l’elemosina dell’accessibilità, invece di vedersi riconosciuto quello che è loro di diritto. Trasformare cittadini in beneficiari, diritti in concessioni, normalità in favori.

Ogni spiaggia inaccessibile è una dichiarazione di guerra contro la dignità umana. Ogni rampa mancante, ogni servizio igienico inadeguato, ogni accesso negato è una violazione dei diritti inalienabili sanciti nella carta costituzionale, e che la comunità compie contro i suoi membri più vulnerabili.

L’inclusione non è “andare incontro” alle esigenze di persone con disabilità, ma smettere di impedire loro di poter vivere secondo la propria normalità. Inclusione non significa “fare qualcosa in più”, ma di smettere di fare qualcosa in meno.

L’accessibilità non è un lusso da concedere, ma una condizione base della civiltà.

Non è ammissibile concepire il cambiamento per mezzo di progetti speciali o iniziative mirate. Ogni amministrazione locale, ogni stabilimento balneare, ogni cittadino dovrebbe sapere (come conoscenza intrinseca dell’uomo) che l’accessibilità non è un optional, ma un imperativo morale e legale.

Significa progettare ogni spazio pubblico pensando fin dall’inizio a tutti, tutte le possibilità, tutte le esigenze. Significa che nessuno mai dovrebbe più sentirsi dire “qui non puoi venire” o “per te c’è un posto speciale da un’altra parte”.

L’inclusione autentica non si misura dal numero di “spiagge speciali” attrezzate, ma dal numero di barriere rimosse da tutte le spiagge (e non solo). Non si celebra costruendo ghetti dorati per persone con disabilità, ma demolendo i muri invisibili che separano esseri umani da altri esseri umani.

Quando chiunque potrà scegliere qualsiasi spiaggia senza dover consultare liste di accessibilità, quando ogni bambino potrà correre verso il mare senza dover verificare se “il suo tipo” è benvenuto, allora davvero avremmo educato una società degna di questo nome.

Le persone con disabilità non vogliono spiagge speciali. Vogliono spiagge normali che siano accessibili a tutti. Non chiedono favori, rivendicano diritti. Non cercano compassione, pretendono giustizia.

Basta applaudire i progetti “inclusivi”: è ora di pretendere l’inclusione universale. È tempo di smettere di ringraziare chi concede l’accessibilità e iniziare a sanzionare chi la nega. È tempo di capire che in una società veramente civile, l’accessibilità non la si organizza in un progetto – ma la si esplicita ogni giorno in tutte le cose.

Il mare appartiene a tutti. Punto. Senza eccezioni, senza progetti speciali, senza liste di “spiagge abilitate”. Appartiene a tutti perché siamo tutti esseri umani, e questo dovrebbe essere il punto di partenza!

Lucia Lamanda