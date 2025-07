CAMPOMARINO. Una lettera aperta ai consiglieri comunali di Campomarino. «Gentili consiglieri, un anno fa vi segnalai pubblicamente il caso di un lotto ceduto a scomputo al Comune negli anni ’90 e rivenduto nel 2023. Non si trattava solo della perdita di un bene pubblico, ma di una questione di dignità per l’intera comunità. Trovavo inaccettabile che un’area nel pieno centro del Lido venisse recintata da privati senza che nessuno chiedesse spiegazioni, nonostante fosse sotto gli occhi di tutti. All’epoca, vi invitai a regolarizzare i lotti ancora suscettibili di rivendita. A distanza di un anno nulla è cambiato. Il Consiglio comunale che ha trattato il tema ha mostrato, a mio avviso, una scarsa volontà di affrontare seriamente la questione. I terreni privi di atto di trasferimento risalgono al periodo tra gli anni ’70 e il 2000. Tolti quelli già urbanizzati o non appetibili, ne restano solo quattro che posso essere facilmente e legalmente rivenduti. Bastano una piantina – come quella allegata all’appalto del verde – e una semplice verifica camerale per ricostruire il quadro in poche ore. La responsabilità politica vera, però, inizia nel 2011, quando per la prima volta uno di questi lotti fu venduto all’asta. L’acquirente, e bisogna darne merito, avvisò l’amministrazione dell’anomalia, ma nessuno intervenne. Ancora più grave è che, nonostante quell’episodio, dal 2011 a oggi nessuna amministrazione abbia agito per evitare che il problema si ripetesse. Così, anche nel 2023, un altro lotto è stato venduto. Signori consiglieri, vi invito a indire un Consiglio comunale monotematico, con possibilità di intervento per i cittadini, affinché si possa fare piena chiarezza sulla vicenda. La grandezza della politica si misura anche nella capacità di riconoscere i propri errori e porvi rimedio. Ignorare il problema non fa onore a nessuno. Cordiali saluti», da Umberto Di Labbio, cittadino di Campomarino.