Litorale termolese, ancora lamentele: «Non ci siamo!»

TERMOLI. Pulizia della spiaggia, al 25 luglio, c’è chi ancora ritiene ci sia da fare molto, se non tutti, sui tratti di arenile libero del liorale Nord: «Caro direttore, da frequentatori assidui del litorale Nord di Termoli, dobbiamo dire che il decoro è una parola che mal si sposa con quella zona.

Per una qualche ragione, l’intero percorso che parte da Petacciato e giunge fino alla Torretta è disseminato da rami piccoli e grandi e grossi tronchi mai rimossi da tempo.

Qualcuno continua ancora a millantare la storia del fratino di mare (che si riproduce fra le dune interne, non certo sulla battigia), allora vorremmo far notare a costoro che è stata ultimata la costruzione di un grosso edificio che ha visto la spianatura di interi tratti di litorale interno: dove sono la difesa dell’ecosistema in quel caso, le bandiere ideologiche issate, le proteste?

Riteniamo che questo tipo di gestione sia poco rispondente ai canoni di civiltà, pertanto invitiamo gli amministratori locali a mettere in atto misure efficaci volte a ridare dignità a una zona che la merita in pieno.

Cordiali saluti, Attilio Mazzitelli e Mara Iapoce».