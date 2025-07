Nicola Bagnoli contro il degrado: cura e rispetto per la città

TERMOLI. Quando un cittadino tiene davvero al decoro della sua città. Ce lo ha dimostrato un termolese Doc Nicola Bagnoli, noto imprenditore edile della nostra città.

Nicola ci ha inviato alcune foto e un video per denunciare, con indignazione, il degrado che da tempo affligge una delle zone più belle di Termoli: il Belvedere di piazza Sant’Antonio.

Le sue immagini parlano chiaro: alcune persone, con la scusa di affacciarsi per ammirare il panorama, ne approfittano per gettare cartacce, bottiglie di plastica e altri rifiuti.

E non è tutto. Nelle ore notturne, il Belvedere si trasforma in un vero e proprio vespasiano a cielo aperto. Con il caldo estivo, gli olezzi diventano insopportabili.

Ma Bagnoli non si è fermato qui.

Ha puntato l’attenzione anche sui grandi vasi contenenti piante, disseminati lungo il corso. Quei vasi, che dovrebbero essere curati e annaffiati regolarmente, vengono invece abbandonati a se stessi.

Peggio ancora, sono diventati dei posacenere improvvisati, usati da cittadini incivili che spengono le sigarette direttamente nelle piante.

E così, ancora una volta, è stato proprio Nicola a rimboccarsi le maniche e ad annaffiare personalmente le piante.

A lui non possiamo che dire: grazie e bravo!

Ma a voi… viene da pensare che tutto questo sia normale? Perché io, sinceramente, non ci sto.

Michele Trombetta