Passeggiata vista mare… con buca

TERMOLI. Dal gruppo Facebook Afdm, un post ironico ma significativo richiama l’attenzione dei cittadini e delle autorità su una buca presente lungo la passeggiata del lungomare:

“Mentre con un occhio guardate il mare, con l’altro guardate n’dò mettete i piedi“.

Un invito a non distrarsi troppo con il panorama marino per evitare incidenti su un tratto frequentato da residenti e turisti. La segnalazione, seppur in tono leggero, punta il dito su una situazione che necessita un rapido intervento per garantire sicurezza e decoro urbano.