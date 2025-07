TERMOLI. Piace la rassegna “Il Cinema e le stelle”, come sottolinea il signor Alberto Carli: «Volevo esprimere la mia gratitudine per la bella iniziativa del cinema itinerante che offre alla cittadinanza di poter godere di una proiezione di buoni film.

Ieri sera, ho visto il film ‘Un mondo a parte’, in compagnia della famiglia, di mia moglie (siamo a Termoli a trovarli per l’estate) e ho potuto vedere la soddisfazione della gente mentre assisteva alla proiezione. Consiglio per le prossime date di allestire più posti a sedere. Distinti saluti da Alberto».