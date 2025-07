“Strisce sbiadite e pedoni a rischio in viale Trieste”

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione sulla condizione delle strisce pedonali in Viale Trieste, a Termoli, che pone l’attenzione sul tema della sicurezza stradale per i pedoni:

“Buongiorno, vorrei segnalare che le strisce pedonali, come da foto, in viale Trieste sono molto sbiadite e ieri ho rischiato di essere investito da un’auto che probabilmente non ha visto me e neanche le strisce pedonali.

Evidentemente con strisce pedonali più evidenti la situazione potrebbe migliorare e rendere più sicura la zona pedonale.

Grazie mille per l’attenzione“.