TERMOLI. Spunta un bagno chimico rosso fuoco nel mezzo della vegetazione secca, lungo una strada tranquilla della costa termolese. Nessun cantiere, nessun evento: solo lui, solitario e fiero.

La segnalazione arriva da un nostro lettore che si è imbattuto in questa scena surreale. “Sarà sicuramente lì per un motivo validissimo…Ma non è il posto giusto”.