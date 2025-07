Assemblea pubblica pro Gaza, arriva l’adesione dem

GUGLIONESI. Il Partito Democratico di Guglionesi annuncia la propria adesione all’Assemblea Pubblica per la causa palestinese, che si terrà sabato prossimo, 26 luglio, in paese. L’iniziativa, promossa da Corrado Del Torto e dall’Arci “Francesco Iovine”, «Rappresenta un’occasione fondamentale per riaffermare il nostro impegno per la pace, la giustizia e la solidarietà internazionale».

«Come Partito Democratico, crediamo fermamente nei valori irrinunciabili della dignità umana, della coesistenza pacifica tra i popoli e del rispetto dei diritti umani fondamentali. Osserviamo con dolore e profonda preoccupazione l’aggravarsi della crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, che continua a mietere vittime civili innocenti — tra cui numerose donne e bambini — e a distruggere infrastrutture essenziali, rendendo la vita quotidiana una lotta disperata per la sopravvivenza.

Riteniamo che sia un dovere morale e politico, inderogabile e collettivo, non restare indifferenti di fronte a tanta sofferenza e a violazioni così gravi del diritto internazionale umanitario. Siamo categoricamente contrari a ogni forma di genocidio, ovunque essa si manifesti, e condanniamo con la massima fermezza qualsiasi azione che possa condurre a tali atrocità.

La situazione a Gaza impone un intervento urgente, deciso e coordinato da parte della comunità internazionale, volto a garantire:

un cessate il fuoco duraturo e incondizionato

l’accesso agli aiuti umanitari senza ostacoli

la piena protezione dei civili in ogni circostanza

La manifestazione del 26 luglio rappresenta un’importante occasione per la nostra comunità di esprimere solidarietà al popolo palestinese e di chiedere con forza la fine delle ostilità, il rispetto del diritto internazionale e l’adozione di una soluzione politica giusta e duratura. Crediamo fermamente nella necessità di due Stati liberi, sovrani e democratici, che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza, come auspicato dalle risoluzioni delle Nazioni Unite.

Oggi più che mai, è fondamentale unirci in un appello chiaro e deciso per la de-escalation, il ripristino del dialogo costruttivo e la costruzione di una pace solida, equa e irreversibile.

La nostra partecipazione sarà un segnale tangibile e inequivocabile del profondo impegno del Partito Democratico di Guglionesi per i diritti umani, la giustizia sociale e un futuro di dignità per tutti i popoli», a darne notizia il circolo Pd e la segretaria Annamaria Becci.