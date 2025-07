Cefaratti: «Deficit in calo di oltre 34 milioni di euro nell’esercizio 2024 della Regione»

CAMPOBASSO. Approvata nella seduta di Giunta tenutasi oggi la Proposta di Legge regionale “Rendiconto Generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2024”. La proposta composta da 13 articoli e 34 allegati è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 7 della L.R. 6/2013.

Soddisfatto l’assessore al Bilancio Gianluca Cefaratti: “Con l’atto approvato in Giunta oggi continuiamo in quel processo di chiarezza nei conti regionali iniziato due anni fa e che segna evidenti passi in avanti nella diminuzione del disavanzo regionale. Nel corso dell’esercizio 2024 si registra una diminuzione del disavanzo di oltre 34 milioni di euro a testimonianza che il percorso virtuoso intrapreso non conosce interruzioni da oltre 24 mesi”.

La proposta corredata dei pareri sarà successivamente inviata alla Sezione regionale della Corte dei Conti e al Consiglio regionale per il prosieguo dell’iter.