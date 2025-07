Gestione tributi, Nonni Vigili e cimitero: i temi del Consiglio comunale del 28 luglio

TERMOLI. Su convocazione del presidente Annibale Ciarniello, torna a riunirsi il Consiglio comunale, in via Sannitica; convocato per lunedì prossimo, 28 luglio, in prima seduta e, se necessario, il 29 luglio in seconda convocazione. L’incontro si terrà presso la sala consiliare, in modalità ordinaria e telematica, con l’obiettivo di affrontare una serie di temi strategici per l’amministrazione della città. Il primo punto all’ordine del giorno riguarda la ratifica della variazione d’urgenza al bilancio finanziario 2025/2027, approvata con deliberazione n. 143 dalla Giunta Comunale. Segue la discussione sul Documento Unico di Programmazione, anch’esso soggetto a modifica, e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, operazioni fondamentali per mantenere la stabilità economica dell’ente.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla gestione delle entrate tributarie, per le quali verrà presentato un atto d’indirizzo che potrebbe segnare un cambio nella riscossione delle imposte comunali. Sul fronte sicurezza, è prevista la modifica dell’articolo 54 del regolamento della Polizia Locale, mentre in chiave sociale verrà valutata l’approvazione del regolamento per i “Nonni Vigili”, figura sempre più centrale nel presidio delle aree scolastiche. Due mozioni particolarmente rilevanti toccheranno temi di forte impatto sulla cittadinanza: da un lato, la richiesta di revoca o adeguamento della determinazione che autorizza la vendita di un’area comunale; dall’altro, l’adesione al Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere promosso da Anci, con l’eventuale istituzione di una consulta per le pari opportunità.

Chiude il dibattito l’interpellanza sulla situazione del cimitero comunale, che potrebbe sollevare nuove prospettive di intervento da parte dell’amministrazione. La seduta si preannuncia quindi intensa e carica di decisioni che potrebbero orientare la gestione della città nei prossimi mesi. Un appuntamento da seguire con attenzione, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per i cittadini desiderosi di capire come si stanno modellando le politiche locali.