“Giustizia è Sicurezza”, l’onorevole Donzelli arriva in Molise

CAMPOBASSO. “Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Campobasso promuove l’incontro pubblico “Giustizia è Sicurezza”, in programma giovedì 10 luglio 2025 alle ore 18:30 presso il Centrum Palace Hotel di Campobasso.

Interverrà l’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di FDI, per un confronto aperto sui temi della legalità, della giustizia e della sicurezza, valori fondamentali per la nostra comunità e pilastri dell’azione politica di Fratelli d’Italia.

Sarà un’occasione di dialogo aperto a tutta la cittadinanza, per affrontare insieme temi centrali per il presente e il futuro della nostra Nazione: dalla necessità di una giustizia più equa ed efficiente, alla tutela dell’ordine pubblico, fino alle politiche concrete per garantire sicurezza nelle nostre comunità.

Rivolgiamo un invito sentito a iscritti, simpatizzanti e a tutti i cittadini interessati a partecipare a questo incontro, che rappresenta anche un momento di ascolto del territorio e di condivisione del percorso politico di Fdi“. Così il senatore Costanzo Della Porta.