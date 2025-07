«Grave errore non concedere il patrocinio al Molise Pride», l’appello dell’eurodeputato M5S Mario Furore

TERMOLI. Si entra nella settimana che conduce al Molise Pride di sabato prossimo, 26 luglio, e la polemica politica sul mancato patrocinio del Comune di Termoli non si sopisce.

“Negare il patrocinio al Molise Pride è una scelta miope e discriminatoria. Il sindaco Balice dimostra così di non essere il sindaco di tutti, ma solo di chi non dà fastidio” – così Mario Furore, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, commenta la decisione del Comune di Termoli di non concedere il patrocinio alla manifestazione LGBTQIA+ prevista per il 26 luglio.

“Il Pride non è una sfilata folkloristica, ma un momento di rivendicazione di diritti, memoria e visibilità. È grave che un’istituzione pubblica si chiami fuori proprio quando c’è bisogno di più coraggio e inclusione.”

Per Furore, il rifiuto non è solo simbolico ma politico:

“Non è una questione di forma o di ‘vivacità’, come detto dal sindaco. È una questione di dignità. Il Molise non può restare ancorato a logiche retrograde: la politica deve avere il coraggio di stare dalla parte giusta e di tutti. Anche per questo ci sarò.”

Furore conclude con un appello:

“Il Comune di Termoli dovrebbe rivedere questa decisione e dimostrare con i fatti che le istituzioni locali sanno ancora essere presidio di diritti e libertà per tutte e tutti.”