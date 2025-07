Il M5S non ci sta: «Oltre al mancato patrocinio, Molise Pride assente anche nel programma dell’estate termolese»

TERMOLI. Nel solco della polemica politica, giunge anche il Movimento 5 Stelle: «La quinta edizione del Molise Pride si terrà a Termoli tra pochi giorni, assumendo quest’anno un significato particolarmente profondo. L’evento sarà infatti dedicato alla memoria delle persone omosessuali confinate a San Domino durante il fascismo, un ricordo che rende la manifestazione un simbolo potente di resistenza e libertà.

Come M5S Termoli, sottolineiamo con forza l’importanza storica e simbolica di questa edizione del Pride. Questa è una memoria attiva e resistente, che supporteremo tra le strade di Termoli con orgoglio e determinazione, ci saremo.

Nonostante il Comune di Termoli ospiti la manifestazione, l’Amministrazione ha scelto di non concedere il patrocinio formale. Il Sindaco Balice ha affermato: “Manteniamo un dialogo aperto ma niente patrocinio morale.”

Questa posizione è tanto ambigua quanto mediocre, tutt’altro che neutrale. La tipica ambiguità della destra di governo: lo stare con due piedi in una scarpa, non schierarsi mai nettamente, il minimo che basta per salvare capra e cavoli e non deludere nessuno, per consolidare i consensi.

Non deludere nessuno ma anche ‘non rappresentare nessuno’.

Inoltre l’evento non è minimante pubblicizzato dal Comune, non è riportato nel programma Estate Termolese 2025 né nelle APP…a conferma della tanta ambiguità.

Il patrocinio è un gesto gratuito che non comporta alcun costo per il Comune, ma riveste un altissimo valore simbolico. Rifiutarlo, quindi, significa prendere una posizione chiara, non neutra, contro una manifestazione che rappresenta un grido di libertà, uguaglianza e diritti. La scelta del Sindaco Balice di negare il patrocinio, senza fornire alcuna motivazione concreta, è inaccettabile.

Vogliamo sapere con chiarezza quali sono le motivazioni che hanno portato il Sindaco a non concedere il patrocinio.

A nostro avviso, chi guida una città ha il dovere di stare dalla parte dei diritti, sempre. Nessuno contesta la differenza ideologica, ma chiediamo che l’Amministrazione argomenti le proprie scelte e prenda una posizione chiara, senza ambiguità e senza se e senza ma. L’Amministrazione comunale ha il dovere di promuovere inclusione e trasparenza.



