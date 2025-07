Minoranza Pd all’attacco su Piazza Sant’Antonio-Pozzo Dolce: «Il futuro ha la faccia dell’improvvisazione!»

TERMOLI. Per la minoranza del circolo dem di Termoli: «Il futuro ha la faccia dell’improvvisazione!»

«C’è qualcosa di stonato – anzi, di profondamente dissonante – nel progetto di rigenerazione urbana che si vorrebbe realizzare a Piazza Sant’Antonio e Pozzo Dolce. Si parla di “valorizzazione del patrimonio”, di “spazi di inclusione”, di “rigenerazione verde”, con quella retorica frolla che ormai accompagna ogni piccola colata di cemento spacciata per progresso. Ma quando si va a guardare il progetto vero – le carte, le tabelle, gli atti – si scopre che dietro il paravento delle buone intenzioni si cela il solito vizio italico: fare senza pensare, spendere senza ascoltare. Il progetto, affidato a una società neonata (COGECO 2025 S.r.l., costituita appena sei mesi fa), sembra partorito più dal desiderio di cavalcare l’onda del PNRR che da un vero disegno di città. Nella relazione tecnica mancano del tutto riferimenti a elementi oggi fondamentali: partecipazione dei cittadini, criteri ambientali minimi (CAM), strategia climatica, accessibilità universale. Né un percorso ciclabile, né un’ombra per chi d’estate cuoce nel cemento rovente delle piazze. Il progetto, insomma, non “rigenera” nulla: si limita a ripavimentare, a rifare due aiuole e a rimettere qualche panchina, magari fotogenica. Ma quale è il beneficio che traggono i cittadini di Termoli? Nessuno. Nessuna visione per la città, nessun confronto pubblico, nessuna idea di futuro condiviso. E si capisce che il cuore della faccenda non è la rigenerazione, ma la gara d’appalto. Si cerca chi esegue, non chi progetta con la città. La società madre, REDES S.r.l., è vecchia conoscenza dell’edilizia, con mani esperte ma zero dipendenti al 2024. L’impressione è che le idee arrivino dopo e il cantiere prima. Chi conosce davvero Piazza Sant’Antonio sa che non ha bisogno di maquillage, ma di coraggio: di bellezza vera, di alberi veri, di spazi per vivere e non solo da attraversare. E Pozzo Dolce – con la sua memoria storica – non si rianima con una “posa mattonelle”, ma con cultura, racconto, luce e cura. Le gare d’appalto rappresentano uno strumento di trasparenza e controllo democratico rispetto a delle scelte che impattano sul bene comune e che dovrebbero essere oggetto di seria discussione in consiglio comunale soprattutto su impulso dell’opposizione. Purtroppo quando le gare ad evidenza pubblica si tramutano in strumenti opachi di selezione ad essere danneggiata è l’intera comunità che non potrà godere dei servizi per cui paga le tasse. A tal proposito sorge un’altra domanda, quali sono le motivazioni che hanno portato l’offerta della Cogeco2025 ad essere preferita? Forse un giorno riusciremo a fare urbanistica con la testa e con il cuore, e non con i timbri e i cronoprogrammi. Ma oggi, in questa città stanca, ci tocca ancora dire che il re è nudo. Anzi: che la piazza è finta e il dolce è solo nel nome».