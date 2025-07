Il Tar respinge il ricorso elettorale, amministrazione sempre più “Forte” a Campobasso

CAMPOBASSO. La Giunta Forte resta salda a Palazzo San Giorgio. Il Tar Molise non annulla l’esito delle elezioni comunali del 2024, respinto il ricorso del centrodestra. A commentare l’esito del giudizio amministrativo è stato il candidato sindaco avversario e promotore dell’istanza, l’avvocato Aldo De Benedittis.

“Prendiamo atto della decisione del Tar e aspettiamo di leggere le motivazioni per fare le dovute valutazioni. Adesso però la questione si sposta su un piano strettamente politico e il centrodestra in Consiglio comunale dovrà presto decidere se porre fine alla legislatura con un atto appunto politico, oppure diventare definitivamente la stampella di una sindaca di minoranza che non ha i numeri per amministrare la città.

Anche dai coordinatori e dai segretari della coalizione dovrà giungere una chiara ed inequivocabile presa di posizione, il centrodestra non può certo navigare a vista senza una strategia comune”.