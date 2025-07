L’opposizione: «Occorre una nuova visione urbanistica»

TERMOLI. La politica non va in vacanza, ancora. Appena 48 ore dopo il Consiglio comunale che si riunirà domani, mercoledì 30 luglio alle ore 10.30 nella Sala della Giunta del Comune di Termoli si terrà una conferenza stampa sul progetto di Rigenerazione urbana di Piano Sant’Antonio e di Pozzo Dolce, e sulla necessità di una visione urbanistica nuova per la nostra città, alla presenza dei consiglieri comunali del Partito Democratico e di Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra, e dei rappresentanti territoriali del Pd, M5 Stelle, AVS.