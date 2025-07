Micone: «La proposta della von der Leyen non ci soddisfa»

CAMPOBASSO. L’assessorato alle Politiche agricole e agroalimentari della Regione Molise Salvatore Micone commenta in relazione a quanto accaduto ieri a Bruxelles in relazione alla proposta di bilancio pluriennale 2028-2032 della Commissione europea: «La proposta di bilancio presentata ieri dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, non è soddisfacente, nonostante tutto il lavoro fatto dal Vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto che ringrazio.

Condivido pienamente le criticità evidenziate dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e quanto sottolineato nel sostenere che, grande rammarico, l’attuale proposta della Commissione non è minimamente all’altezza degli obiettivi strategici per la crescita ed il sostegno del settore primario e trainante l’economia italiana, quello agricolo. Sembra che la Commissione continui ad essere ispirata a modelli di programmazione finanziaria eredi del Green Deal e delle follie di Timmermans, in evidente contrasto con gli interessi della nostra economia agricola e dei suoi produttori di ricchezza.

Ci troviamo ancora una volta di fronte a un’Europa dei tecnocrati, inscalfibile ed incapace di comprendere le sfide di competitività che la nostra agricoltura è chiamata ad affrontare in questo momento, con il problema incombente dei dazi per non citare che il più appariscente.

Grazie al Ministro Lollobrigida, in questi due anni di Governo, l’agricoltura è stata riportata al centro di decisioni e scelte politiche determinanti e concrete, sia europee che nazionali, ridando dignità ai nostri agricoltori ed alle nostre imprese agricole. Tantissimi i record e i risultati raggiunti, tra cui gli investimenti strategici per il sistema di approvvigionamento idrico con semplificazione e fondi aggiuntivi rispetto a quelli della Pac, una diversa visione sulla gestione della fauna selvatica nel rispetto della produzione, la cancellazione di alcune follie ideologiche del Green Deal e, soprattutto, una valutazione differente dell’agricoltura come primo difensore dell’ambiente.

Sono certo che il Vicepresidente Fitto ed il Ministro Lollobrigida continueranno a lavorare per cambiare in meglio questa proposta di bilancio, confidando che possa essere profondamente corretta dal Parlamento Europeo”.