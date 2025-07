Palazzo: «C’è chi nega il patrocinio, ma noi di Europa Verde-Avs sosteniamo il Molise Pride a Termoli»

TERMOLI. Interviene anche il consigliere federale di Europa Verde, Domenico Palazzo, sulla mancata concessione del patrocinio al Molise Pride di sabato 26 luglio, da parte del Comune di Termoli, occasione per rinnovare il sostegno alla manifestazione.

Per il referente di Europa Verde–Avs, Domenico Palazzo: «Il Comune nega il patrocinio al Molise Pride, noi lo sosteniamo con orgoglio Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra esprime pieno sostegno al Molise Pride, che si terrà il prossimo 26 luglio a Termoli, e annuncia con convinzione la propria partecipazione alla manifestazione. Una scelta coerente con i nostri valori di uguaglianza, inclusione e diritti civili, in netta contrapposizione con la decisione del Comune di Termoli che, per bocca del sindaco Nico Balice, ha negato il patrocinio senza fornire una reale motivazione.

L’edizione 2025 del Molise Pride è dedicata alla memoria delle persone omosessuali confinate durante il fascismo sull’isola di San Domino, al largo delle nostre coste. Una pagina buia della storia che rende ancora più grave e simbolicamente inaccettabile la scelta dell’amministrazione comunale, che compie così un passo indietro rispetto a una visione di città aperta, dialogante e rispettosa delle differenze.

Il sindaco Balice parla di “coerenza” e “dialogo”, ma è evidente che negare un patrocinio istituzionale a una manifestazione pacifica, inclusiva e di rilevanza nazionale significa prendere le distanze da valori fondamentali, come il contrasto all’omolesbobitransfobia e la promozione dei diritti. Nessuna “coerenza” può giustificare l’indifferenza istituzionale verso un evento che promuove rispetto, dignità e cittadinanza attiva. Sottolineiamo con amarezza che questa posizione stride profondamente con la candidatura del Comune di Termoli a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per il 2027. Come si può pensare di rappresentare l’avanguardia artistica e culturale del nostro Paese, se non si è capaci di sostenere un evento simbolo della pluralità, dell’espressione libera e dei diritti civili? Europa Verde –Avs sarà presente al Pride, e ci auguriamo che insieme a noi scendano in piazza tutte le persone che credono in un Molise diverso, libero da pregiudizi, capace di tornare a parlare il linguaggio dell’integrazione e dell’inclusione.

La politica deve dare l’esempio, e oggi più che mai servono scelte chiare. Contro ogni esclusione e ogni forma di segregazione, noi ci siamo», così si esprime il consigliere federale di Europa Verde, Domenico Palazzo.