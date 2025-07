Pnrr Salute, Iorio: «Regione e Asrem mettono al sicuro 50 milioni»

CAMPOBASSO. Pnrr Salute, Regione e Asrem mettono al sicuro 50 milioni.

La parola d’ordine della Regione in qualità di soggetto attuatore, nelle vesti del presidente Francesco Roberti e dell’assessore al Pnrr Michele Iorio, è stata da sempre univoca: “I fondi del Pnrr dovranno essere tutti utilizzati per gli interventi programmati in Molise”. Il problema “scottante”, tra le sette missioni in cui si articola il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, era certamente la Missione Salute e lo stato di criticità dovuto ai ritardi di partenza dei lavori delle opere infrastrutturali: 13 Case di Comunità, 1 Ospedale Sicuro, due Ospedali di Comunità e la cosìdetta Torre Covid.

“Dopo aver trascorso mesi a lavorare alacremente a cercare soluzioni, finalmente si avviano i cantieri – comunica l’assessore Iorio – L’Asrem, che è soggetto esecutore degli interventi, sta procedendo a tamburo battente con la nomina anche di nuovi Responsabili Unici dei Progetti che avranno il compito di monitorare costantemente l’andamento dei lavori per arrivare al raggiungimento del target e chiudere entro il 30 giugno 2026. Dopo Larino, oggi sono iniziati i lavori a Venafro e si stanno allestendo anche tutti gli altri cantieri che partiranno in settimana. L’obiettivo, mio e del presidente Roberti, è il raggiungimento del target rispettando così le regole del Piano di Ripresa e Resilienza. Le imprese appaltatrici hanno garantito la loro totale collaborazione per la fine dei lavori nei tempi previsti dal Pnrr e l’Asrem sta già provvedendo a superare qualche altro piccolo intoppo”.

Questo è solo il primo obiettivo raggiunto. “In questi mesi ho lavorato senza sosta per dare una accelerazione – conclude l’assessore Iorio che assicura – Nelle prossime settimane, e prima delle ferie estive, si metteranno in sicurezza anche altre opere del Pnrr riguardanti altre Missioni che sembravano incagliate. Prima fra tutte la Ciclovia Adriatica”.