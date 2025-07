Pontico replica alla minoranza: «Ci si informi prima, si rischia di ingannare la popolazione»

LARINO. Dopo i numerosi attacchi sferrati dall’opposizione di “Insieme per Larino” all’amministrazione Puchetti, prima replica da parte di Giulio Pontico, assessore a Palazzo Ducale. «Non sono mai propenso a rispondere agli articoli perché nella vita ho imparato che più che le parole, spesso inutili, contano i fatti. Ma quando poi la grande opposizione esagera, ecco che sento il dovere di intervenire.

L’ultimo articolo sulla situazione di via San Michele dimostra ancora una volta che si vuole ingannare la popolazione. Prima di tutto cosa c’entrano i fondi provinciali con le sistemazioni comunali? (per inciso i fondi – come dichiarato pubblicamente dal presidente Puchetti sono oltre 1,5 milioni di euro e non 1 milione). In secondo luogo prima di scrivere della situazione di via San Michele, i consiglieri potevano informarsi. Infatti, se l’avessero fatto avrebbero appreso che l’amministrazione Puchetti ormai da mesi ha chiesto al legittimo proprietario di quell’area di incontrarsi per verificare la fattibilità da parte dell’amministrazione di acquistarla/gestirla. Un’area che non è comunale, ma che risulta, carte alla mano del Demanio dello Stato – Ramo ferrovia.

Negli ultimi anni, al fine di garantire il decoro urbano, l’igiene pubblica e la sicurezza dei luoghi, il Comune di Larino si è sempre fatto carico della manutenzione ordinaria (sfalcio erba, pulizia, ecc.) di tale porzione di terreno, che altrimenti verserebbe in stato di abbandono pur essendo pienamente accessibile e visibile dalla collettività.

Dopo aver interessato l’Ente proprietario dell’area l’amministrazione ha già ricevuto un primo formale riscontro alla sua nota. E siamo certi che in tempi rapidi si arriverà alla conclusione dell’intera vicenda.

Per cui, è inutile fare allarmismi bastava informarsi meglio. Così come basta informarsi meglio sui lavori che l’amministrazione ha già appaltato per completare i marciapiedi di altre zone della città».