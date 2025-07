Post sisma 2018, Roberti a Musumeci: «Completare la ricostruzione entro tre anni»

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha incontrato, a Roma, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, per fare il punto della situazione sulla ripresa della ricostruzione post-sisma del 2018 e sulla dotazione finanziaria necessaria.

“Ho relazionato al Ministro Nello Musumeci e alla sua struttura sull’attività svolta fino a questo momento e sulla necessità di completare gli interventi entro il 2028”.

“Sono soddisfatto dell’incontro – ha sottolineato il presidente Francesco Roberti – perché il Ministro Musumeci ha dato la sua più ampia disponibilità per sostenere la Regione Molise per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici danneggiati dal sisma del 2018”.

“Il Ministro Musumeci, inoltre, si è riservato, attraverso i propri uffici, di valutare già dai prossimi giorni gli aspetti finanziari, che ammontano a circa 40 milioni di euro. C’è stata la massima apertura da parte del Ministero e, a breve, sbloccheremo anche questa situazione, attesa dai nostri Comuni colpiti dal sisma di sette anni fa”.

Ad oggi, per la ricostruzione post-sisma 2018 sono stati vincolati e impegnati quasi 37 milioni di euro.