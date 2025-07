Revoca e nuovo appalto, per il M5S: «Su piazza Sant’Antonio è come ‘togli la cera e metti la cera’»

TERMOLI. Il Movimento 5 Stelle Termoli prende atto e condivide pienamente la delibera N.161/2025 che revoca l’incarico di progettazione, realizzazione e gestione alla De Francesco Costruzioni sas e annulla tutto quanto legato al “Tunnel” con Project Financing annesso e riqualificazione urbana Pozzo Dolce e Piazza Sant’Antonio.

«L’amministrazione Balice, con questo atto, revoca e annulla la delibera di Giunta n.291 del 05.11.2015 della passata giunta Sbrocca, compresa la dichiarazione di “pubblico interesse” dell’opera. Questa decisione è una vittoria significativa; all’epoca dei fatti, tutti uniti insieme ai comitati, gruppi civici, i “No Tunnel” e “Termoli Decide” siamo stati parte integrante di un grande momento civico, di una battaglia. Come infatti riconosciuto esplicitamente nelle premesse nella stessa Delibera viene espressamente citato il ricorso al Tar Molise, presentato nel 2018 dal Comitato “No Tunnel” e da alcuni cittadini (eravamo più di 3000 firmatari), che ha evidenziato in particolare l’obbligo di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a Via e Vas. Inoltre, si legge, sempre che le “opposizioni dei comitati cittadini” sono state decisive, spingendo il Comune di Termoli a “rivedere e attualizzare il giudizio di pubblico interesse”. Queste erano alcun e delle nostre ragioni, di base avevamo argomentazioni che erano molto più ampie e di carattere civico in particolare (Referendum in primis), tuttavia, apprezziamo questo riconoscimento. Poi, sempre nelle premesse della delibera, seguono altre motivazioni, più di carattere tecnico, più complesse e affidate a professionisti esterni da entrambe le parti che chiudono di fatto il capitolo “Tunnel”. La De Francesco Costruzioni, naturalmente, agirà nelle sedi opportune per tutelare i propri interessi, avendo investito tempo, risorse e professionalità per la fase progettuale. E Adesso? Ma ora, cosa succede a Termoli?

Il nostro ruolo, come Movimento 5 Stelle è politico, da cittadini attivi e va oltre le questioni tecniche e legali che non commenteremo più del dovuto. La nostra preoccupazione maggiore è il futuro di Termoli, di Pozzo Dolce e di Piazza Sant’Antonio. Ridendo e scherzando ad oggi, queste aree restano ancora nel degrado più totale. Tutti vogliamo una vera riqualificazione, con viabilità funzionale, aree verdi e pedonali che restituiscano dignità e vivibilità a questi spazi, vere e proprie terrazze sul mare. A tal proposito, mentre esprimiamo soddisfazione per la revoca del tunnel/De Francesco, non possiamo ignorare un altro atto recentemente approvato: è la Determinazione Dirigenziale N.1452/2025 del 25 giugno 2025 che approva e aggiudica “l’appalto integrato per la riqualificazione urbana area di pozzo dolce e piazza Sant’Antonio”, finanziato con fondi Pnrr. In sostanza, stiamo assistendo a un preoccupante “cambiare tutto per non cambiare niente”. Metti la cera, toglie la cera, Fuori De Francesco Costruzioni, dentro Cogeco 2025. Fuori 5 milioni Fsc, dentro 5 milioni Pnrr. Fuori i Parcheggi interrati, dentro i parcheggi interrati. Togli teatro, metti teatro. Togli Riqualificazione urbana di Pozzo Dolce e Piazza Sant’Antonio ma prima rimettila.

Il timore è che tutte le condivisibili motivazioni che hanno spinto la giunta Balice a revocare l’incarico alla De Francesco Sas, in primis la questione della Via e Vas, le indagini del sottosuolo e altro ancora sembrano riproporsi ‘pari pari’ nella nuova assegnazione e, cosa preoccupante, essere nuovamente ignorate. La revoca alla De Francesco chiude certamente un capitolo, ma il libro è ancora in fase di scrittura. Noi vogliamo che Pozzo Dolce sia riqualificata, ma non a qualsiasi costo e non replicando gli stessi errori del passato. Oggi, la revoca della De Francesco e le motivazioni che la supportano aprono ufficialmente un campo di discussione politica urgente.

La cittadinanza che rappresentate merita risposte e prese di posizione chiare. Ci rivolgiamo in particolare ai consiglieri comunali tutti e alla minoranza, che sono lì nel pieno delle loro funzioni di rappresentanza diretta della cittadinanza: è il momento di assumersi responsabilità verso l’elettorato, di informare e di prendere posizione. Il Movimento 5 Stelle Termoli è sul pezzo da sempre e ci ritorna ufficialmente, forte del contributo dato dai comitati cittadini che, come riconosciuto, hanno indotto e legittimano il Comune di Termoli a rivedere “il tunnel” e non solo. Chiediamo che si amministri veramente, che si faccia urbanistica con trasparenza e coinvolgimento dei diretti interessati: i termolesi tutti, chiediamo quello che abbiamo sempre chiesto: partecipazione».