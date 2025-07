LARINO. Sanità e social, per il gruppo “Insieme per Larino”: «Le polemiche sterili non servono».

«Dopo il precedente articolo relativo all’implementazione di alcuni servizi presso l’ex ospedale di Larino, sono comparsi su Facebook alcuni commenti fuorvianti ai quali intendiamo rispondere per rispetto dei cittadini, che meritano chiarezza.

È davvero spiacevole l’atteggiamento di chi non vuole comprendere, per partito preso e unicamente per indirizzo politico opposto, l’importanza dell’Ambulatorio diurno di Medicina Generale e dell’Unità di Continuità Assistenziale, di cui abbiamo spiegato in maniera lineare valenza e utilità.

Si tratta di due servizi, lo ripetiamo, fondamentali in un territorio ampio come il Basso Molise, che può contare solo sull’Ospedale San Timoteo di Termoli.

Per quanto riguarda l’Ambulatorio diurno, è d’obbligo rispondere a chi ha detto che c’è stato solo lo spostamento dei medici di base, quando, in realtà, rappresenta un importante tassello nella riorganizzazione in atto della sanità locale, offrendo, anche in un’ottica nuova, un punto di riferimento attivo mattina e pomeriggio, insieme all’UCA che prende in carico, a domicilio, pazienti con varie patologie, come quelli con dimissioni difficili, per esempio.

Due realtà con una funzione precisa: ridurre la pressione sul Pronto soccorso e sull’ospedale in genere, sopperendo alle lacune assistenziali.

Fermo restando che quando si parla di sanità e di diritti l’unità d’intenti è fondamentale, perché la battaglia dovrebbe essere comune e non di una fazione o addirittura di un gruppetto di persone, i commentatori seriali hanno strumentalizzato i ringraziamenti fatti all’attuale dirigenza regionale e Asrem, accusandoci di essere stati “riverenti” con i responsabili della chiusura del Vietri.

Allora, si rende necessario ricordare come sono andate davvero le cose, per trasparenza e per amor di verità, quella non detta da chi sa benissimo chi ha dato seguito alle decisioni governative concernenti l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario (Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.05.2015) con il Decreto n° 26 del 19.05.2016, riportante il seguente oggetto: Attivazione dell’Ospedale Territoriale di Comunità di Larino a seguito della riconversione del Presidio Ospedaliero Vietri di Larino.

Un atto a firma dell’allora Presidente della Regione Molise, nonché Commissario ad acta, Paolo di Laura Frattura, contenente tutte le disposizioni relative all’Ospedale di Comunità, prevedendo proprio l’assistenza medica assicurata dagli MMG, cioè quei medici di base che oggi prestano il loro servizio diurno a turno.

E per completezza, si deve al Presidente Roberti anche la riapertura della Camera iperbarica che, oltre a rappresentare un fondamentale presidio sanitario, è punto di riferimento per tutto il Centrosud, con un’attività tale da permettere di ottenere ricavi che coprono i costi del servizio.

Tutto questo per dire che ciò che oggi si sta facendo è solo implementare i servizi sanitari di cui il cittadino beneficia. Eppure, c’è chi polemizza».