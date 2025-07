BigMat Cianciosi, l’opportunità: “Cerchiamo una voce, una presenza, un legame forte con il territorio. Cerchiamo te”.

TERMOLI. “Cerchiamo una voce, una presenza, un legame forte con il territorio. Cerchiamo te”.

BigMat Cianciosi srl, storica realtà molisana nel settore dei materiali edili, sta cercando una figura nuova, dinamica e determinata. Una persona che non si limiti a vendere o rappresentare, ma che interpreti, ascolti, raccogli e trasformi i segnali del territorio in opportunità vere.

Cianciosi S.r.l., realtà artigianale dal 1982 e parte del network BigMat, è un punto di riferimento per materiali edili, showroom di finiture, ferramenta e centro colore a Termoli (Via Giulio Pastore 4, Zona Industriale B) Con 30.000 m² di magazzino, una sala mostra di 450 m² e un centro convegni da 170 m², supportiamo professionisti e imprese locali con consulenza, prodotti di alta qualità e innovazione digital.

Questa figura sarà, a tutti gli effetti, la nostra voce fuori sede. Il nostro “ministro degli Esteri”, come ci piace dire. Quello o quella che saprà parlare con le imprese, i tecnici, gli enti pubblici, i professionisti, le persone. Che saprà guardare negli occhi, stringere mani, far passare fiducia.

Chi siamo?

Un’azienda che ha fatto la storia dell’edilizia a Termoli e che oggi guarda avanti. Che ha creduto nel digitale, che ha scelto di entrare nella grande rete BigMat, che ha aperto showroom, magazzini moderni, sale convegni, e soprattutto ha deciso di non stare mai ferma. In più di quarant’anni, Cianciosi è cresciuta con il territorio. Ora vogliamo continuare a farlo, ma meglio. E con te.

“Non cerchiamo un rappresentante. Cerchiamo un ponte”, ribadisce il patron dell’impresa, Dante Cianciosi – un ponte tra il cantiere e l’ufficio tecnico, tra un’amministrazione comunale e una Pmi, tra il bisogno di un cittadino e la nostra offerta.

Vogliamo qualcuno che sappia muoversi con intelligenza, che ascolti con attenzione, che faccia domande, che crei contatti.

Qualcuno che non si spaventa davanti a un tecnico comunale, a un’impresa strutturata, a un artigiano che parla poco ma ha bisogno di molto.

E poi, certo, che conosca i materiali, o abbia voglia di impararli. Che sappia parlare di soluzioni, confrontare prodotti, dare risposte concrete o promettere una verifica seria col nostro team. Una figura tecnica-commerciale che cammina tra la gente, e torna in sede con idee da costruire.

Cerchiamo una persona con formazione tecnica o commerciale, ma soprattutto con voglia di mettersi in gioco. Che non aspetti, ma agisca. Che non tema di sbagliare, ma impari dai tentativi. Che creda, come noi, che il lavoro si fa meglio se c’è fiducia, e la fiducia nasce dalla presenza”.

Cosa offriamo?

Non un posto fisso. Un ruolo chiave. Una possibilità di crescita vera. Un’azienda che crede nel futuro. Un team che ti affianca. E un territorio che ha fame di qualità, di ascolto, di visione.

Se ti sei ritrovato in queste righe, non perdere tempo.

📞 Chiama subito al recapito telefonico 328 210 9603, oppure passa a trovarci in sede, a Termoli, in zona industriale B, in via Giulio Pastore 4.

BigMat Cianciosi srl. Dove le idee diventano costruzioni. Con te. Sul territorio. Ogni giorno.