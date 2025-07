Cala Sveva Beach Club, l’eccellenza che racconta il nuovo volto del Molise

TERMOLI. I colori sfumati del tramonto, la musica suadente del sax, la buona cucina e l’accoglienza proverbiale: ieri sera alla Cala Sveva Beach Club un party davvero esclusivo, come del resto lo è la posizione dello stabilimento balneare all’interno della guida più ambita d’Italia, dove si colloca come miglior lido di Marche, Abruzzo e Molise, conquistando i tre ombrelloni, top di categoria, anche sfruttando caratteristiche naturali del borgo che lo ospita a Piè di castello, fondendo scenari e professionalità.

C’è una linea sottile tra ciò che è bello e ciò che è significativo. Cala Sveva è entrambi. È bello da vedere, ma soprattutto è importante da raccontare. Lo hanno capito bene le autorità, le istituzioni, gli imprenditori e i cittadini che ieri sera si sono ritrovati a Pié di Castello, nel cuore autentico di Termoli, per celebrare un riconoscimento che va ben oltre una targa o un voto in centesimi: i Tre Ombrelloni, massima valutazione nazionale assegnata dalla Guida ai migliori Beach Club d’Italia.

Un premio assegnato a Cala Sveva Beach Club — stabilimento di riferimento della costa adriatica e autentica punta di diamante del turismo molisano — per la sua capacità di coniugare ospitalità, innovazione e sostenibilità, raccontando un’idea di mare colta, raffinata, sobria. Ma anche profondamente molisana.

Una serata, quella di ieri, che ha avuto il sapore della consacrazione. Alla presenza della famiglia Vincitorio, da vent’anni anima e mente dello stabilimento, del sindaco Nico Balice, del consigliere regionale al Turismo Fabio Cofelice, del senatore Costanzo Della Porta e di numerosi esponenti del mondo politico, amministrativo e civile, Cala Sveva ha ricevuto il giusto tributo per un percorso fatto di visione, sacrificio e coerenza.

Un premio che racconta una storia, non solo una spiaggia

Non si premia solo uno stabilimento. Si premia un’idea. Cala Sveva Beach Club è stato selezionato tra oltre 300 beach club italiani, visitati lungo più di 9.000 chilometri di coste dal giornalista Andrea Guolo e dalla consulente esperienziale Tiziana Di Masi, curatori della guida pubblicata da Morellini Editore.

Una guida che rappresenta la prima vera mappa dell’eccellenza balneare italiana, con valutazioni basate su criteri rigorosi: cura della location, qualità dei servizi, design, ristorazione, innovazione digitale, accessibilità, sostenibilità ambientale, pet friendliness, e capacità di rappresentare un territorio.

Cala Sveva si è distinto in più categorie, confermandosi tra i migliori d’Italia. Ma il valore simbolico è ancora più grande: essere premiati in un evento come il Gran Galà dei Beach Club, a Milano, nell’iconica cornice dell’Excelsior Hotel Gallia, significa portare il nome di Termoli e del Molise al centro del palcoscenico turistico nazionale, e farlo in modo credibile.

Il volto dell’eccellenza: la famiglia Vincitorio

Se Cala Sveva è diventato un punto di riferimento, il merito va attribuito alla famiglia Vincitorio, che da oltre vent’anni gestisce il lido con cura, passione e una visione sempre all’avanguardia, dopo l’avventura avviata dal patron Carlo. Al centro, Fabrizio Vincitorio, imprenditore dallo sguardo lucido e concreto, che ha saputo costruire un team solido e portare il lido ad alti livelli senza mai perdere il legame con la comunità e con la terra.

Insieme a lui, la moglie Giorgia Boccingher, colonna operativa e progettuale dello stabilimento, e i figlii CarloAlberto e Mariella, già coinvolti nel management e nella comunicazione digitale. Una famiglia unita non solo da legami affettivi, ma da una cultura del lavoro che affonda le radici nella valorizzazione del territorio.

“Questo premio è il frutto di un percorso collettivo – ha dichiarato Fabrizio Vincitorio durante la cerimonia –. Lo dedichiamo a tutti i ragazzi, giovani e meno giovani, che negli anni hanno lavorato con noi. Cala Sveva è la loro casa, prima ancora che il nostro successo.”

Il Molise che osa: bellezza, innovazione e territorio

In un contesto come quello molisano, troppo spesso fuori dalle rotte del turismo di massa, il traguardo raggiunto da Cala Sveva ha un valore politico e culturale. Dimostra che il Molise può e sa offrire eccellenza. Non ha bisogno di snaturarsi, né di inseguire modelli esterni. Basta credere in ciò che si ha: un mare pulito, una costa autentica, una comunità accogliente.

Lo ha detto con chiarezza il sindaco di Termoli, Nico Balice, che ha parlato di “una sfida vinta con intelligenza e misura”, e lo ha ribadito il consigliere regionale Fabio Cofelice, per il quale Cala Sveva rappresenta “un modello da studiare, replicare, sostenere con strumenti di programmazione turistica a lungo termine”.

Anche il senatore Costanzo Della Porta ha voluto lanciare un messaggio importante, collegando il tema della qualità turistica alla grande sfida normativa che attende l’Italia: l’attuazione della Direttiva Bolkestein.

Bolkestein e concessioni: Cala Sveva nel dibattito nazionale

La guida nazionale e il premio ricevuto da Cala Sveva s’inseriscono in un momento cruciale per il settore balneare italiano. La Direttiva Bolkestein, che prevede la liberalizzazione delle concessioni demaniali, rischia di mettere in discussione l’equilibrio costruito in decenni da famiglie e imprese locali. Cala Sveva, in questo contesto, diventa anche una voce autorevole nella difesa della qualità, della legalità e della responsabilità imprenditoriale.

“Non possiamo equiparare stabilimenti che investono da decenni in innovazione, sostenibilità e occupazione, con realtà improvvisate – ha dichiarato il senatore Della Porta –. La politica deve saper distinguere tra chi presidia il territorio con valore e chi sfrutta una concessione.”

Un messaggio chiaro, che rilancia il ruolo delle istituzioni anche nella tutela dell’identità costiera italiana.

Turismo esperienziale e cultura dell’eleganza

Ma Cala Sveva non è solo efficienza. È anche stile, atmosfera, attenzione al dettaglio. Gli spazi sono curati con un’estetica pulita e minimalista. La cucina è una delle eccellenze riconosciute del lido, con un’offerta gastronomica che valorizza la filiera corta e il pescato locale. I servizi sono pensati per una clientela che cerca qualità, non clamore.

E tutto questo in un Molise che cresce con discrezione, senza i riflettori delle grandi agenzie, ma con l’orgoglio di chi costruisce sul serio. Cala Sveva dimostra che il vero lusso oggi è la sobrietà ben pensata, l’ambiente preservato, il tempo lento. Il lusso è svegliarsi a due passi dal mare, in un luogo dove ogni cosa ha un senso, un valore, una storia.

Conclusione: un faro tra le onde del futuro

Nel tempo in cui tutto è “virale”, Cala Sveva sceglie la via della sostanza. Non grida, non ostenta, non rincorre mode. Si afferma. Con discrezione, con solidità, con visione.

La serata a Pié di Castello, con le autorità, la cittadinanza e i protagonisti del settore, è stata molto più che una celebrazione: è stato un manifesto per un nuovo modo di fare turismo, che valorizza i territori, premia le imprese coraggiose, scommette sulla bellezza consapevole.

Cala Sveva non è solo uno stabilimento: è un’idea che cammina sulla sabbia, è una storia che parla molisano, ma si fa capire in tutta Italia.

È un ponte tra mare, memoria e futuro.

Emanuele Bracone