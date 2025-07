L’Airone: cucina di pesce a Termoli con terrazza sul litorale Nord

Il Ristorante “l’Airone” di Termoli, nella zona nord della città, è il luogo ideale per vivere un’esperienza culinaria lontana dal rumoreggiare del centro, in un’atmosfera romantica a pochi passi dalla spiaggia.

Il menù, a base di pesce e ispirato alle ricette della cucina tipica di mare, accompagnerà i tuoi momenti di relax e le ricorrenze con gusto ed eleganza.

Ad accoglierti, lo chef Alessandro Di Fiore, che vanta una lunga esperienza culinaria e che saprà stupirvi con la bontà dei suoi piatti e con la sua gentilezza e disponibilità.

La storia del ristorante l’Airone

Il Ristorante “l’Airone” nasce nel 1995 (30 anni di attività!) e promuove un progetto di ristorazione che unisce la passione per la cucina e per il mare.

La sala interna, ampia e accogliente, può ospitare anche cerimonie e feste per ogni ricorrenza, e permette di trascorrere tempo di qualità e momenti piacevoli in compagnia di amici e persone care.

A rendere affascinante l’esperienza a “l’Airone”è la terrazza, incastonata tra le vie del villaggio residenziale in cui si trova il ristorante. Un angolo di bellezza accarezzato dal vento e inebriato dal profumo del mare. Da quest’anno è dotata di nuovi arredamenti e di un impianto luci che favorisce la discrezione e accompagna con delicatezza il momento della cena, da inaugurare con un ottimo aperitivo di bollicine al tramonto.

Cosa mangiare al ristorante l’Airone



Il menù de “l’Airone” è di pesce e le materie prime sono locali e sempre fresche.

Dalle crudità al sauté, passando per i primi e secondi della tradizione locale, come gli scialatielli allo scoglio e la rana pescatrice alla termolese, tutto è preparato e impiattato con passione e sapienza. Immancabile poi il brodetto di pesce, particolarmente apprezzato dai clienti. I sapori sono intensi e nel menù si possono trovare anche altre proposte di ricette di pesce nazionali. Ogni piatto si caratterizza per la varietà e la freschezza dei frutti di mare e per la ricercatezza dei contorni di accompagnamento alle pietanze.

Da sottolineare anche la Carta dei Vini, con una selezione di etichette in abbinamento alle portate. Si prediligono vini locali, ma si possono trovare anche bottiglie di rinomate aziende vitivinicole di tutta Italia.

Lo chef è disponibile anche a personalizzare il menù realizzando piatti vegetariani su richiesta, da prenotare almeno 24 ore prima.

Come raggiungere il ristorante



Il ristorante “l”Airone” è all’interno di un villaggio residenziale, che consente di avere maggiore privacy. Si raggiunge percorrendo il litorale nord di Termoli, superando il Gemini Residence.

Segnalato da un’insegna ben visibile, è accessibile dopo aver suonato il citofono. Per parcheggiare l’auto si ha a disposizione l’intera area antistante il cancello e si può richiedere anche per parcheggiare all’interno.

Dopo aver superato il cancello che porta al villaggio di case, si prosegue verso destra per pochi metri, fino a raggiungere il ristorante, sempre sul lato destro della stradina, affacciato sul mare Adriatico, che puoi osservare a pochi metri.

Prima di entrare nel ristorante puoi anche concederti uno sguardo alla spiaggia, che ha le caratteristiche di una piccola oasi. L’accesso alla riva antistante il ristorante è facilitato da una passerella in legno.

Perché scegliere il ristorante l’Airone



Il ristorante l’Airone si caratterizza per la location suggestiva e per la freschezza dei prodotti. È il luogo in cui concederti una buona cucina in un contesto insolito, riservato e in cui ogni cosa è pensata per farti trascorrere ore piacevoli.

Info utili

Strada Statale Europa 2 – Lato Nord, Termoli CB

Contatti

0875 52353 – 347 3460360 (anche WhatsApp)



Aperti da marzo a ottobre

Orari di apertura

PRANZO

Da Martedì a Domenica 12:30/14:30

CENA

Da Martedì a Domenica 19.30/22:30



Preferibile la prenotazione, anche via WhatsApp al numero di cellulare indicato.





https://www.facebook.com/laironeristorante

Visita il sito

https://www.laironeristorante.it/