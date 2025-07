Incivili al volante: da aree di sosta a micro discariche

TERMOLI. Le aree di sosta lungo la Tangenziale di Termoli (strada statale 709) diventate discariche abusive, è quanto evidenzia un nostro lettore, L. G.

«Approfitto di voi per lanciare una segnalazione di degrado che ogni mattina mi capita di vedere in tutte le aree di sosta della tangenziale di Termoli e in alcuni canali di scolo. Lo scenario è deprimente e, viaggiando spesso all’estero, penso sempre a cosa possano pensare di noi gli stranieri che percorrono quella strada. Ho una proposta: perchè non mettere a disposizione dei bidoni di indifferenziata dove questi “bravi cittadini” possano conferire quelle buste invece di lasciarle a vista come nelle favellas? La migliore soluzione sarebbe avere telecamere che possano riprendere questi zozzoni, ma, visto che sembra non essere possibile, almeno cercare di avere aree un pò più decorose. Meglio un bidone che buste, sacchi, cartoni che restano lì per settimane».