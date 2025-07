Movida da disciplinare, scatta il divieto di asporto delle bevande in vetro fino a metà settembre

TERMOLI. La misura a carattere preventivo era nell’aria e così, a Termoli scatta il divieto di vendita per asporto di bevande in vetro dalle 19:00 alle 6:00, una misura che resterà in vigore fino al 15 settembre 2025.

L’ordinanza, firmata dal sindaco Nico Balice, mira a contrastare il degrado urbano e a tutelare la sicurezza durante il periodo estivo, periodo spesso segnato da un aumento di episodi di inciviltà e abbandono di bottiglie di vetro nelle aree centrali della città. Il provvedimento coinvolge tutte le attività che commerciano bevande, dagli esercizi pubblici ai venditori ambulanti, fino ai distributori automatici e alle sagre, imponendo loro il rispetto di precise regole e l’obbligo di garantire la pulizia degli spazi esterni. Sono esclusi soltanto i locali con servizio al tavolo e gli spazi esterni autorizzati, dove il consumo sarà consentito.

Alla base della decisione, secondo quanto riportato nell’ordinanza, vi sono ripetute situazioni di emergenza legate alla sicurezza pubblica e al decoro, con particolare attenzione alle zone più frequentate, soprattutto nelle ore serali e notturne. Le sanzioni per chi non rispetterà il divieto sono pesanti: si va da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro, con pagamento ridotto fissato a 1.000 euro; in caso di recidiva nell’arco di un anno è prevista l’applicazione di misure ancora più severe.

L’ordinanza, trasmessa subito a tutte le forze dell’ordine e agli organi competenti, rappresenta una risposta urgente e concreta alle istanze di maggiore sicurezza e vivibilità richieste da residenti e turisti in una delle stagioni più calde dell’anno.