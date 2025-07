Via libera alla ristrutturazione della chiesa del Carmelo, l’annuncio del vescovo durante la messa solenne

TERMOLI. Nella celebrazione del solenne pontificale della Madonna del Carmelo, di due sere fa, il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, ha chiuso la santa messa con una notizia che raccolto il favore dei tanti fedeli e parrocchiani presenti: la Cei ha dato l’autorizzazione al progetto di ristrutturazione della chiesa di via Panama, che necessita di importanti lavori al suo interno.

Parliamo di uno dei presidi di culto storici della città, una volta era prima periferia, oggi, la zona compresa tra via Madonna delle Grazie e via Asia, è un punto nevralgico nell’espansione cittadini, per servizi, non solo abitazioni residenziali.

Lavori che non partiranno subito, ma il presule ha voluto sottolineare l’importanza di aver superato l’aspetto formale.

Una cerimonia, quella di mercoledì sera, che ha visto ovviamente la partecipazione e la concelebrazione del parroco don Gianfranco Mastroberardino, ma anche di altri sacerdoti del presbiterio diocesano.

La serata è proseguita con la processione, che ha percorso da via Panama, la zona interna fino a via Asia, via India, per poi ritornare indietro verso la chiesa.