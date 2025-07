All’Arena del Mare arriva il rapper isernino Nayt

TERMOLI. Oggi, giovedì 24 luglio, l’Arena del Mare di Termoli ospita un rapper nostrano. Apprezzato nel panorama nazionale, si tratta di Nayt, rapper originario di Isernia. Con la sua musica intensa e testi profondi, Nayt torna a esibirsi nel suo territorio, per regalare al suo pubblico una serata imperdibile.

William Mezzanotte, questo il suo vero nome, si è affermato grazie a lavori come la trilogia Raptus e l’ultimo album Lettera Q, uscito nel novembre 2024. Il suo stile unico, capace di fondere ritmo e riflessione, ha conquistato fan in tutta Italia, ma è a casa, in Molise, che Nayt ha scelto di tornare per questo evento speciale.

L’appuntamento è alle ore 21:00 all’Arena del Mare 42°15 di Termoli, per una notte di grande energia.