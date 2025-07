“Anema e core tour”, con Serena Brancale si accende la Notte Fucsia di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Domenica 20 luglio Serena Brancale salirà sul palco di Piazza della Libertà di Montenero di Bisaccia per una nuova tappa del suo “Anema e Core Tour”, prodotto da Vivo Concerti e Isola degli Artisti, in collaborazione con Color Sound.

Il concerto si preannuncia un’esperienza unica, dove l’artista proporrà un repertorio che mescola le sue sonorità mediterranee con contaminazioni jazz, soul, pop, groove ed elettronica, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente.

Un viaggio sonoro che incanterà il pubblico, capace di trasportare ogni spettatore in un’atmosfera di pura magia, tra groove avvolgenti, emozioni e tanto ritmo.

L’artista sta portando in tour la sua musica, dopo essersi esibita su prestigiosi palchi internazionali, conquistando il pubblico con una serie di live sold out nei celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai e Seul, con il gran finale il 7 luglio a New York, uno dei templi mondiali del jazz.

Due set sold out che segnano un traguardo importantissimo per Serena Brancale e suggellano un anno straordinario, costellato di successi, collaborazioni prestigiose e riconoscimenti, in Italia e all’estero.

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2025 con la sua “Anema e Core”, certificata oro, e il successo del nuovo singolo “Serenata” in collaborazione con Alessandra Amoroso, il suo “Anema e Core Tour” prosegue nei festival di tutta Italia, in attesa del gran finale previsto per sabato 25 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano: un debutto importante in uno dei palchi più prestigiosi del nostro Paese.

CALENDARIO TOUR ITALIA

(in costante aggiornamento)

Sabato 24 maggio | Napoli – Palapartenope

Sabato 07 giugno | Roma – Auditorium Parco della Musica – Cavea

Sabato 14 giugno | Avellino – Piazza Castello – ingresso gratuito

Mercoledì 02 luglio | Enna – Piazza Europa – ingresso gratuito

Domenica 13 luglio | Mola di Bari (BA) – Castello Angioino

Lunedì 14 luglio | L’Aquila – Festival I Cantieri dell’Immaginario

Venerdì 18 luglio | Capri (NA) – La Certosa

Domenica 20 luglio | Montenero di Bisaccia (CB) – Piazza della Libertà

Sabato 26 luglio | Ascea (SA) – Parco Archeologico di Velia

Domenica 27 luglio | Torrenova (ME) – Lungomare – ingresso gratuito

Giovedì 31 luglio | Ancona – Arena sul Mare – Porto Antico

Sabato 02 agosto | San Giorgio Ionico (TA) – Fiorino Future Festival

Domenica 03 agosto | Palermo – Teatro di Verdura

Mercoledì 06 agosto | Catanzaro Lido – Area Porto – ingresso gratuito

Venerdì 08 agosto | Augusta (SR) – Piazza Castello – ingresso gratuito

Martedì 12 agosto | Ischia (NA) – Negombo Festival

Martedì 19 agosto | Maiori (SA) – Anfiteatro Porto Turistico

Mercoledì 20 agosto | Ariano Irpino (AV) – Piazza Plebiscito

Domenica 24 agosto | Castiglione del Lago (PG) – Moon in June @ Rocca del Leone

Martedì 26 agosto | Montesilvano (PE) – Arena dei Fiori

Domenica 07 settembre | Azzano Decimo (PN) – Fiera della Musica – DATA RIPROGRAMMATA

Martedì 16 settembre | Reggio Calabria – Reggio Live Fest

Mercoledì 24 settembre | San Vito Lo Capo (TP) – Cous Cous Festival – ingresso gratuito

Sabato 25 ottobre | Milano @ Teatro degli Arcimboldi

DATE INTERNAZIONALI

(in collaborazione con New Age Production)

9 maggio – SHANGHAI @ Blue Note – SOLD OUT

10 maggio – PECHINO @ Blue Note – SOLD OUT

11 maggio – PECHINO @ Blue Note – SOLD OUT

12 maggio – SEOUL @ Blue Note – SOLD OUT

7 luglio – NEW YORK @ Blue Note – SOLD OUT

Per maggiori informazioni su biglietti e altre date del tour: www.vivoconcerti.com

Dopo aver incantato il pubblico al Festival di Sanremo con una straordinaria versione di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys, Serena Brancale è tornata a unire la sua voce a quella di Alessandra Amoroso nel nuovo singolo “Serenata” (ascolta qui).

Quella performance, accolta con entusiasmo da pubblico e critica, ha segnato la nascita di una collaborazione artistica potente e inaspettata.

“Serenata” è una canzone travolgente, che fonde ritmo, emozione e tradizione reinterpretata in una chiave unica.

Il brano, dal sapore popolare ma dall’anima sofisticata, riflette l’identità musicale delle artiste: groove, jazz, sonorità mediterranee e suggestioni greche che richiamano il ritmo ipnotico del sirtaki.

Una vera e propria danza collettiva, una festa condivisa e corale.

Guarda il videoclip diretto da Marco Braia: YouTube

“Anema e Core”, certificato oro, ha conquistato milioni di ascolti e avvicinato un pubblico sempre più vasto.

Con una melodia intrisa di sentimento e una vocalità inconfondibile, il brano è diventato una hit.

Serena Brancale ha saputo distinguersi fin dal suo esordio: polistrumentista, performer e compositrice, ha unito il soul, l’R&B e il jazz a una continua sperimentazione.

Dal Festival di Sanremo 2015 con “Galleggiare” all’attenzione di Quincy Jones, Serena è oggi un punto di riferimento della nu-soul/jazz italiana nel mondo.

Brani come “Baccalà”, “La Zia” e “Stu Cafè” hanno consacrato la sua cifra stilistica, tra ritmi urbani, dialetto barese e raffinatezza musicale. Con oltre 50 date sold out, Serena Brancale è oggi tra le protagoniste più apprezzate della scena musicale italiana.

A partire da maggio 2025 è anche giudice di “Like a Star”, il nuovo talent show musicale condotto da Amadeus in prima serata su NOVE, insieme a Elio e Rosa Chemical.