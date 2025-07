“E ti piace lasciarti ascoltare”: con Teresa De Sio domenica in piazza Monumento il premio De André

TERMOLI. Dopo i primi appuntamenti in Calabria, nel Lazio e in Toscana prosegue il tour nazionale del prestigioso Premio Fabrizio De André con il progetto-format “E ti piace lasciarti ascoltare”, dedicato alla ricerca e all’incontro di nuovi talenti.

Domenica 20 luglio, alle ore 21.00 in Piazza Vittorio Veneto (Piazza Monumento), arriva a Termoli la tappa molisana del Premio Fabrizio De André – “E ti piace lasciarti ascoltare”, il tour nazionale di scouting che punta a scoprire giovani talenti musicali in tutta Italia.

Il progetto, che non pone limiti di genere ma predilige l’originalità artistica, offre l’opportunità ad artisti emergenti di esibirsi dal vivo e accedere direttamente alle semifinali nazionali del prestigioso Premio.

A valutare le esibizioni sarà una commissione d’eccezione composta da:

– Luisa Mellis, direttrice artistica del Premio,

– Massimo Poggini, giornalista e scrittore,

– Pino Marino, cantautore,

– Teresa Mariano, manager culturale,

– Luca De Martino , operatore culturale

– Giandomenico Sale, regista e direttore artistico Frentania Teatri

con la partecipazione speciale di Teresa De Sio, che si esibirà anche come ospite della serata.

L’iniziativa è promossa da Frentania Teatri APS, con il patrocinio del Comune di Termoli, e rappresenta un’occasione unica per sostenere la creatività giovanile e rafforzare la presenza della musica d’autore nei territori.

Termoli si prepara ad accogliere una serata all’insegna della musica dal vivo e dell’arte, un evento speciale che celebra il talento locale in una cornice suggestiva e conviviale. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune di Termoli, vuole essere un momento di condivisione e valorizzazione delle energie artistiche del territorio.

Sul palco, si alterneranno voci e suoni che raccontano la ricchezza e la varietà del panorama musicale molisano. Si esibiranno:

Massimiliano Potena, Stefano Di Nucci Trio, Duedi Mé, il progetto musicale di Cristiana Antoniani, André Nonché Trio, Fabula Trio, guidato dalla voce di Fabiola Valerio, Rocco Cannarsa, Daria Tanno e la Lomacchina Band.

Dalla tappa live termolese, verrà selezionato un solo artista che accederà direttamente alle Semifinali Nazionali del Premio Fabrizio De André 2025.

Le Semifinali Nazionali si terranno il 3 – 4 e 5 Settembre.

L’evento si propone come un’occasione per riscoprire la musica come veicolo di comunità e identità culturale, accendendo i riflettori su artisti che meritano ascolto e