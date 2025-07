Festival Janigro: i Solisti di Zagabria in concerto a Larino

LARINO. I Solisti di Zagabria sono ancora grandi protagonisti del Festival dedicato ad Antonio Janigro, in corso di svolgimento a Montagano e in altri luoghi di interesse molisani.

L’orchestra, fondata nel 1953 proprio dal maestro di origini montaganesi, sta vivendo la sua terza avventura culturale, musicale e sociale alle latitudini molisane, in particolare a Faifoli di Montagano, dove ieri sera si è esibita per la prima volta, e nei paesi di minoranza croata presenti in regione. Quest’anno sarà a Montemitro, dove, in piazza del Popolo, suonerà stasera, 9 luglio, alle 21.

Un concerto straordinario quello di ieri nella storica abbazia montaganese: appassionato, fluido e vigoroso, ma soprattutto espressione congiunta di più sensibilità musicali e orchestrali di grande livello, a cominciare dal primo violino Sreten Krstic, da 18 anni membro dell’ensemble e oggi sua guida sicura.

Ai Solisti si è aggiunta la giovane violoncellista Ziyang Zaho, vincitrice dell’ultimo Premio Janigro a Zagabria, in continuità con la vocazione del Festival di promuovere le migliori promesse del panorama internazionale.

Dopo un programma particolarmente ricco, un piacevole e movimentato viaggio nel passato, due bis sono stati concessi tra gli applausi della folta audience di circa 200 persone, con composizioni di Schubert e Mozart.

Presenti anche Enrico Dindo e Oliver Herbert, altre grandi firme dell’edizione 2025, che piace non solo agli appassionati, ma prende piede anche tra coloro che, con curiosità, si stanno avvicinando al pianeta sonoro e concettuale di questo genere, assolutamente accessibile, della musica da camera.

All’esterno della chiesa, sul palco allestito lungo il sagrato dell’Abbazia, una dozzina di bambini di Montagano ha altresì ascoltato l’esibizione, trasformando in composizioni grafiche le emozioni sviluppate dall’intreccio potente o delicato, a seconda dei brani, degli strumenti ad arco. L’iniziativa è dell’associazione Borghi della lettura di Angela Vitullo: i vincitori per categorie, su decisione di una giuria a tre, saranno resi noti nella serata del 14 luglio presso l’Abbazia di Faifoli.

Il coinvolgimento diventa così totale, l’esperienza culturale appagante.

Stasera il Festival va in trasferta ed entra in scena la Chamber Music Lab, con il talentuoso violoncellista Oliver Herbert, già ospite del Festival due edizioni or sono, e la collaborazione prestigiosa dell’Accademia Perosi di Biella, partner di livello del Festival, e di Enrico Carraro.

Il teatro sannitico di Pietrabbondante porterà letteralmente in quota la musica e la filosofia del Festival in una sorta di viaggio spazio-temporale nella storia. Herbert suonerà infatti il violoncello che fu di Antonio Janigro, strumento prezioso del ‘700 dal suono distintivo.

Stesso concerto in replica domani, giovedì 10 luglio, nel portico di un altro monumento storico di grande fama e bellezza: Palazzo Ducale di Larino, sempre alle 21.