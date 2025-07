La “John Birks Orchestra” a sorpresa sul Corso Nazionale

TERMOLI. Ieri sera, Termoli ha vissuto un momento di pura magia musicale lungo il Corso Nazionale, dove l’aria estiva si è riempita all’improvviso del groove travolgente della John Birks Orchestra.

Provenienti da Torino, questi nove musicisti di strada hanno sorpreso cittadini e turisti con una performance improvvisa che ha trasformato una tranquilla passeggiata serale in uno spettacolo coinvolgente e vibrante. Il loro sound, potente e moderno, nasce da una miscela esplosiva di trombe, sax, tromboni, tube e percussioni che intrecciano hip hop, funk, jazz, latin e choro brasiliani in un’unica esperienza sonora in grado di unire generazioni e culture.

Quella della John Birks Orchestra non è solo musica: è un’esplosione di energia e passione, una festa itinerante che abbraccia il pubblico e lo trascina in un vortice di entusiasmo. I passanti si sono ritrovati a battere le mani, a sorridere sotto le stelle, dimostrando quanto il talento e la capacità di coinvolgere possano trasformare qualsiasi luogo in un palco e qualsiasi momento in una festa.

La loro esibizione, tanto inaspettata quanto intensa, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi ha avuto la fortuna di essere lì. Termoli si è accesa di musica, e per una sera, il suo centro si è trasformato in un palcoscenico europeo dove la creatività e l’arte di strada hanno brillato in tutta la loro forza.