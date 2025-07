L’Arena del Mare capitale del groove con “Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay”

TERMOLI. C’è una musica che non passa mai. C’è un ritmo che unisce generazioni, che trasforma ogni palco in una festa collettiva, ogni canzone in un ricordo inciso nell’anima.

Il 30 luglio questa musica arriva a Termoli, con tutta la sua forza, il suo groove, la sua magia: all’Arena del Mare 42°15°, sbarca l’incredibile Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay.

Un concerto che è molto più di uno spettacolo: è un viaggio nel tempo, nel cuore pulsante degli anni d’oro della black music, tra funk, soul e disco. Una scarica di energia pura, un’esplosione di colori, fiati, voci e vibrazioni capaci di far ballare e commuovere insieme.

Brani come September, Boogie Wonderland, Fantasy, Let’s Groove, After the Love Has Gone non sono solo canzoni: sono inni generazionali, colonna sonora di estati lontane e di nuove emozioni.

Arena del Mare 42°15° diventa per una sera la capitale del groove, sotto il cielo stellato della costa molisana.

Un’occasione irripetibile per vivere, cantare e ballare insieme una pagina eterna della musica.

Biglietti disponibili su Ciaotickets e Ticketone, oltre che nei punti vendita autorizzati.