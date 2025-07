«Lo seguo da 40 anni», Malorni fan speciale di Nino D’Angelo e l’incontro a Selva Piana

CAMPOBASSO. Il cantautore napoletano Nino D’Angelo ha regalato una serata indimenticabile al pubblico molisano, portando in scena la tappa più recente del suo tour estivo “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025”. L’evento si è svolto a partire dalle 21:00 nell’Area Eventi Nuovo Romagnoli a Selva Piana, trasformata per una notte in una vera e propria discoteca live sotto le stelle .

A 68 anni, l’artista napoletano dimostra ancora una volta di essere una colonna portante della musica italiana popolare, capace di tenere insieme quattro intere generazioni nel segno della memoria, del ritmo e della verità emotiva.

Il “ragazzo della curva B” ha ripercorso oltre quattro decenni di carriera con un repertorio fatto di successi intramontabili: “A’ Discoteca”, inno delle discoteche anni ’80; “Popcorn e Patatine”, che ha ripreso il film omonimo; ma anche “Chesta sera”, brano intenso e introspettivo scritto negli anni ‘90 dopo il lutto per la perdita della madre e, in conclusione, l’indimenticabile “Napoli”, ora ufficialmente inno della squadra azzurra.

La platea è stata travolta dall’energia di ogni passaggio musicale ed ogni pezzo è diventato occasione per un racconto personale, spesso introdotto da aneddoti e battute che rivelano un Nino in splendida forma, umanissimo e ironico.

La data molisana segue il grande successo riscosso il 29 giugno 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, gremito da oltre 40 000 spettatori. Un’altra tappa memorabile che sottolinea il forte legame tra l’artista e il suo pubblico.

Il tour “I miei meravigliosi anni ’80 Estate 2025” è nato con l’intento di celebrare una carriera che nel 2025 supera i 40 anni, valorizzando un’Italia musicale fatta di ritmo, sentimento e nostalgia, capace di far ballare e riflettere generazioni diverse.

Il concerto di Nino D’Angelo a Campobasso è stato più di un semplice spettacolo: è stato un vero abbraccio tra l’artista partenopeo e quello che lui ama chiamare “il popolo delle mie canzoni”, un momento di festa collettiva che rilancia il fascino degli anni ’80 in chiave moderna. Tra sorrisi, cori e grandi emozioni, la serata resterà nei cuori di chi ha partecipato.

E tra i fan più irriducibili, Termolionline ha beccato lo psicologo termolese Nicola Malorni che ha commentato: “Seguo il Maestro da 40 anni apprezzando negli anni ‘80 la genuinità dei suoi testi ma poi, a partire dagli anni ‘90, sono stato travolto dalla sua evoluzione, scaturita da una fase di depressione “creativa” dopo la perdita dei genitori, una trasformazione che ha riguardato non solo i temi trattati (sempre più caratterizzati per l’impegno di denuncia delle ingiustizie sociali), ma anche le melodie con sonorità nuove che spaziano ormai dal pop cantautorale all’etnico mediterraneo. Negli ultimi 20 anni si è distinto per una musica intimista, spesso impegnata socialmente e fortemente legata all’identità napoletana. Ha affrontato temi come la criminalità, l’abbandono, l’immigrazione e il riscatto sociale. La sua evoluzione trovava corrispondenze con le mie vocazioni. Quindi eccomi qui ad abbracciarlo con tutto “il popolo delle sue canzoni”. Ieri poi, mi ha fatto un regalo: dopo 40 anni sono riuscito ad incontrarlo, abbiamo parlato di musica, di sociale, di psicologia nei suoi testi ed è stato straordinario, mi ha accolto dopo il concerto come se ci conoscessimo da sempre!».