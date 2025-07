“Loca Loca Remix”: il brano di Luis scalda le serate termolesi

TERMOLI. Il 7 luglio é uscito questo brano “Loca Loca Remix” del rapper termolese Marsilio Luigi in arte Luis, del gruppo F.P.Klan. Il video musicale del brano da solista che ha rilasciato il rapper in questi giorni (distributito su tutti i canali digitali) é stato girato da Vanni D’Abramo, con la collaborazione degli sponsor A-Store e Mcm Nautica, che credono nel progetto dell’artista. In questi giorni il brano scalda le serate termolesi ed è tra le selezioni serali dei dj della costa e sta riscontrando approvazione e pareri positivi anche sui social. Non resta che godersi il video con gli scorci naturali della nostra bellissima cittá.