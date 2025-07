Musica sotto le stelle con l’orchestra e cori ‘Punto di valore’

TERMOLI. Un vero trionfo, andato ben oltre le più rosee aspettative, per il concerto d’estate dell’Associazione Orchestra e Cori Punto di Valore. Nonostante le previsioni meteo avverse, il cielo ha risparmiato la manifestazione, regalando una serata perfetta per uno spettacolo memorabile.

Palcoscenico e Scalinata del Folklore gremiti: sul palco, circa 75 elementi tra orchestrali, coristi e i tre maestri, accompagnati da tutti gli strumenti. Sui gradini, una vera e propria muraglia di persone plaudenti ed entusiaste, testimoni di un evento di alto livello artistico ed emotivo.

In programma, brani provati con dedizione per mesi, in preparazione di quello che è da tempo l’evento clou dell’anno per l’Associazione.

I tre maestri, Gianluca De Lena, Basso Cannarsa e Giuseppe Mastromatteo, hanno diretto magistralmente orchestra e cori nell’esecuzione di autentici classici della canzone italiana e internazionale.

Ha aperto la serata il coro dei bambini, con una personale rivisitazione di un celebre brano del 1963, che pur non avendo vinto Sanremo, ottenne un successo incredibile. A seguire, hanno eseguito “Azzurro” di Adriano Celentano e il classico napoletano “Tu vuo’ fa l’americano”.

È poi salito sul palco il coro delle ragazze, nucleo originario dell’Associazione Punto di Valore, che ha interpretato con energia “50mila” di Nina Zilli e “A chi mi dice” (Breathe Easy).

L’orchestra è tornata in scena, accompagnando nuovamente i bambini con “Burning Love”. Dopo l’uscita del coro dei bambini, l’orchestra, diretta dal maestro De Lena, ha proposto una raffinata esecuzione del Valzer n.2 dalla Suite per orchestra di varietà di Shostakovich.

È quindi giunto il momento del Coro Donne, l’ultima “creatura” dell’Associazione, fortemente voluta dal compianto Maestro Alessandro Di Palma, co-fondatore con De Lena e Cannarsa di questa eccellenza artistica termolese (e molisana). Il coro, composto da circa 40 elementi, ha eseguito un mini-concerto con alcuni dei brani più rappresentativi del proprio repertorio:

L’amore che gira intorno di Ivano Fossati

di Ivano Fossati La vita com’è di Max Gazzè

di Max Gazzè un medley del grande Pino Daniele

un omaggio a Lucio Dalla intitolato A modo mio

intitolato e, per concludere, La stagione dell’amore di Franco Battiato.

Finale travolgente con tutti sul palco – orchestrali, coristi, maestri – uniti in un’unica, potente esecuzione corale di “Radio Ga Ga” dei Queen, coinvolgendo anche il pubblico in un momento di pura condivisione.

Bravissimi tutti, ma per ultimo non possiamo non dedicare un pensiero alla presentatrice della manifestazione: ieri sera, prima volta nel ruolo, davanti a un pubblico simile, Greta Cannarsa, figlia d’arte (di Basso, il maestro), se l’è cavata benissimo anche nella gestione degli spazi vuoti. Ieri sera lei, che è anche corista del coro ragazze, probabilmente si è ritagliata uno spazio anche come presentatrice: è nata una stella. Oea come sempre.

L’Associazione, dopo questo magnifico concerto di fine anno accademico, si prende ora una meritata pausa estiva, ma è già pronta a ripartire a settembre. E con l’entusiasmo che la contraddistingue, apre le porte a nuovi membri, sia per l’orchestra che per i vari cori.

Michele Trombetta