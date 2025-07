“Notte Fucsia” straordinaria con Serena Brancale

MONTENERO DI BISACCIA. Una serata di festa e una Notte Fucsia da ricordare. Il sindaco Simona Contucci e la presidente del Consiglio Comunale Cabiria Calgione, con la Giunta e il gruppo di maggioranza, esprimono soddisfazione per la straordinaria partecipazione di pubblico registrata in occasione della Notte Fucsia e del concerto gratuito di Serena Brancale, che hanno animato la serata di ieri sera in una gremita Piazza della Libertà.

“Uno spettacolo per gli occhi e per il cuore – dichiarano Contucci e Calgione – vedere così tanta gente confluire nel centro del nostro paese, animate dalla voglia di condividere emozioni e momenti di autentico divertimento. Non è certo nostra intenzione inseguire record, come qualcuno continua erroneamente a pensare, ma siamo stati ispirati dalla sola voglia di regalare momenti di allegria e spensieratezza in una bella notte d’estate, come testimoniato anche dalle tante famiglie con bambini presenti.

Quello di ieri è stato il segnale più bello di una comunità viva, accogliente e capace di attrarre pubblico dai centri limitrofi e anche da fuori regione; è stata una serata che ci ha ripagato del grande impegno organizzativo profuso per garantire l’ottima riuscita dell’evento e che conferma inoltre come la musica possa essere uno strumento potente sia di aggregazione che di valorizzazione e promozione territoriale. Ed è anche in questa direzione che va la scelta del nuovo brand turistico “Visit Montenero di Bisaccia”.

Un grazie speciale va a Serena Brancale, artista straordinaria che con la sua professionalità e l’energia contagiosa che ha portato sul palco, ha fatto ballare, emozionare e divertire il pubblico con una performance coinvolgente e raffinata.

Desideriamo inoltre ringraziare di cuore tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita dell’evento, a partire dai Carabinieri della locale Stazione e alla Polizia Locale, che con la loro presenza costante e discreta hanno garantito che tutto l’evento si svolgesse in sicurezza; grazie ai vertici della Pro Loco Frentana e ai suoi volontari per la fattiva collaborazione, a Muzak Eventi, agli sponsor (Adriatica S.r.l. – Spazio Conad, Centro Commerciale Costaverde, Gemmir Supermercati S.r.l., Macpets Grooming), ai volontari della Protezione Civile di Montenero di Bisaccia, Mafalda e Petacciato, ai componenti delle associazioni del territorio, tra cui Ass, Nazionale Carabinieri in Congedo, l’Ass. Naz. Bersaglieri Sez. G. Cremonese, Ass. Bocciofila Montenero, che hanno garantito presenza e supporto nei punti nevralgici del paese; grazie ad alcuni imprenditori locali, tra cui la ditta Di Pietro, Pezzotta Rifiniture e Cdm S.r.l.s., per il supporto in ambito logistico; grazie alle ditte e agli autisti delle navette, che con puntualità e cortesia hanno accompagnato gli ospiti in piazza, agli esercenti locali e ai titolari delle attività di street food, che con la loro offerta hanno arricchito l’esperienza dei partecipanti, ai titolari dei bar che hanno fatto ballare i giovani fino a tarda notte; e grazie al servizio di Sparta Group. Un grazie ai tecnici che hanno approntato il Piano di Sicurezza e alla professionalità della ditta che ha allestito il palco e le strutture collegate. Grazie a tutti gli operatori delegati alla pulizia e allo spazzamento, i quali hanno restituito già in mattinata ai residenti una piazza pulita e libera per la circolazione stradale. Se dovesse esserci sfuggito qualcuno, ce ne scusiamo, ma ovviamente il grazie è esteso davvero a tutti!

Infine, il grazie più sincero va a tutti gli ospiti e ai residenti che hanno scelto di vivere con noi una serata di pura festa: è grazie a voi se Montenero di Bisaccia continua a essere un luogo in cui è bello ritrovarsi e stare insieme, solo con il cuore e senza alcun secondo fine.

Con gratitudine e orgoglio, vi invitiamo a seguire tutti gli altri eventi del cartellone dell’Estate Montenerese 2025”!