Nuove date: il Termoli Jazz Festival 2025 in piazza Duomo il 28 e 29 agosto

TERMOLI. Si comunica ufficialmente che l’undicesima edizione del Termoli Jazz, è stata spostata al 28 e 29 agosto 2025 e si svolgerà come di consueto, in Piazza Duomo a Termoli. Lo spostamento è stato necessario per motivi di programmazione artistica e logistici. L’ingresso sarà sempre gratuito e il programma sarò rivelato a breve.

Data la già ampia distribuzione del programma ufficiale, nella quale il festival è indicato nelle date annunciate in precedenza (10/11/12 luglio 2025) daremo ampia visibilità sui nostri social, negli infopoint turistici e in alcuni locali per quanto possibile. L’Amministrazione Comunale, sempre a fianco del nostro festival e con la quale ci scusiamo profondamente, ci ha assicurato l’aggiornamento delle date sia sul web che sull’App ufficiale.

Ci scusiamo con il nostro affezionatissimo pubblico, assicurando sempre la nostra consueta ricerca della qualità artistica nella programmazione e nella produzione.

Per informazioni ed aggiornamenti invitiamo a consultare le pagine social del Termoli Jazz.