Petacciato accende l’estate con “Sabbie Mobili Festival”: musica, mare e libertà per tutti e sul palco gli Eiffel 65

PETACCIATO MARINA. Torna in forma gratuita, concentrata in una data unica, lo storico festival “Sabbie Mobili”.

L’edizione 2025 del Sabbie Mobili Festival andrà in scena domenica 10 agosto, a partire dalle ore 21, sulla spiaggia della Marina di Petacciato. Sul palco si alterneranno FP Klan, Big Effe & LDO, la storica punk band tutta al femminile Le Bambole di Pezza, e gli intramontabili Eiffel 65, protagonisti della dance anni ’90. Dopo i concerti live, la notte proseguirà con il DJ set di Pietro Rama from Notti Selvagge, Simone del Muto e Faco “Jingo”.

A presentare l’evento, in sala consiliare, sono stati il sindaco, Antonio Di Pardo, il vice Gianpiero Lascelandà e il consigliere Fabio Berchicci.

L’estate di Petacciato torna a vibrare con “Sabbie Mobili”, l’evento che in pochi anni è diventato simbolo della stagione balneare della cittadina adriatica. Nata nel 2007, la manifestazione si è imposta come punto di riferimento per il divertimento sulla costa molisana, distinguendosi fin dagli esordi per la sua capacità di unire musica e paesaggio, energia giovanile e spirito comunitario.

L’edizione 2025 andrà in scena domenica 10 agosto, a partire dalle ore 21, sulla spiaggia della Marina di Petacciato. “Quest’anno abbiamo scelto di tornare alle origini – afferma il sindaco – riportando Sabbie Mobili a una giornata unica, ma completamente gratuita e accessibile a tutti”. Una scelta precisa, dettata dalla volontà dell’amministrazione comunale di restituire alla comunità e ai visitatori un momento di incontro e festa senza barriere economiche. Dopo l’edizione 2023 su tre giorni con spettacoli a pagamento, il 2025 segna così una svolta: un festival più concentrato, ma altrettanto potente, capace di parlare a ogni fascia d’età.

Il cartellone degli ospiti conferma questa visione inclusiva e multigenerazionale. Sul palco, allestito sulla sabbia, si alterneranno giovani promesse e grandi nomi della musica italiana. Si comincia con FP Klan e Big Effe & LDO, tra le voci emergenti più seguite del panorama rap locale, per poi virare verso sonorità punk rock con l’esibizione delle Bambole di Pezza, band storica della scena alternativa. A chiudere la notte sarà un’autentica icona degli anni ’90: gli Eiffel 65, protagonisti della stagione d’oro della dance italiana, con il loro sound inconfondibile che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo.

E quando calerà il sipario sul concerto, si aprirà il DJ set: la lunga notte musicale proseguirà con Pietro Rama from Notti Selvagge, Simone del Muto e Faco “Jingo”, per un finale a base di ritmo, luci e libertà sotto le stelle, pensato per un pubblico giovane ma anche adulto, pronto a vivere l’estate senza freni.

Ma “Sabbie Mobili” è più di una line-up musicale: è una visione culturale. Un’idea di comunità che si ritrova nella bellezza del proprio territorio. “Il nostro obiettivo – spiega ancora il primo cittadino – è fare spettacolo all’aperto, dando valore alla nostra spiaggia, al nostro litorale, e creando momenti di aggregazione che siano anche occasione per riscoprire la nostra identità e il nostro paesaggio”. Petacciato, infatti, è stata una delle prime realtà della zona a credere in questa formula. Uno dei primi Comuni a immaginare un festival direttamente sulla sabbia, a pochi passi dal mare, in un tratto di costa che si estende per oltre sette chilometri, incorniciato da una pineta che è al tempo stesso risorsa ambientale e sfida gestionale.

Nel cuore dell’organizzazione c’è una visione semplice ma ambiziosa: fare in modo che almeno tremila persone scelgano di passare a Petacciato una giornata diversa, immersa tra ritmo e onde, tra voci giovani e ricordi dance, tra sabbia sotto i piedi e cielo stellato sopra la testa. Un evento pensato per essere vissuto con leggerezza, ma che affonda le radici in un lavoro di squadra continuo, in un’amministrazione che vuole “dare continuità a una tradizione culturale”, come la definiscono gli stessi promotori. Perché in fondo Sabbie Mobili è anche questo: una tradizione in divenire, che si rinnova ogni estate portando con sé un’idea semplice ma potente di felicità collettiva. Una spiaggia, una musica, una notte. E una comunità che ha scelto di mettersi ancora una volta al centro della scena.