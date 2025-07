RITUAL al Baja Village: l’estate 2025 del Clubbing Internazionale a Vasto

L’estate 2025 sulla riviera adriatica si scalda con una serie di eventi imperdibili. Baja Village di Vasto si conferma il cuore pulsante del divertimento, presentando il progetto RITUAL, un viaggio musicale che unisce dj di fama internazionale, energia senza confini, e una community sempre più appassionata di clubbing e lifestyle.

L’Esperienza unica di Baja Village

Da oltre vent’anni simbolo della nightlife italiana, Baja Village è la discoteca che ha segnato generazioni con la sua atmosfera esclusiva, serate crowd e ospiti di calibro mondiale. Punto di riferimento indiscusso della riviera, offre un mix di scenografia suggestiva, impianto audio all’avanguardia e una cornice estiva perfetta per vivere la musica fino all’alba.

“Baja è la casa di tutti, dove ogni estate si riscrivono le regole del divertimento”.

Tre Serate, Tre Leggende

RITUAL porta a Vasto una line up di autentici protagonisti della scena elettronica internazionale:

26 luglio: Davide Squillace

Protagonista globale, nato a Siena e cresciuto a Napoli, Davide Squillace è sinonimo di eclettismo e ricerca sonora. Dopo gli esordi londinesi, conquista il circuito mondiale spaziando da Ibiza (Circoloco – DC10) a Barcellona e Berlino. Ha inciso per label prestigiose come Desolat, Minus, Hot Creations e inciso il proprio nome come artista eclettico e innovatore. Fondatore di progetti come Better Lost Than Stupid, continua a sorprendere clubbers con set in cui convivono techno, dance, indie e funk, proiettando il pubblico nella sua visione rivoluzionaria della musica elettronica.

2 agosto: Ralf

Legenda della consolle, Antonio Ferrari, alias DJ Ralf, è l’anima house italiana. Dalla metà degli anni ‘80 anima club iconici — tra cui Cocoricò, Tenax e Villa delle Rose. Mix magistrale di groove e selezione ricercata, è capace di far ballare intere generazioni grazie ad esperienza, classe e un sound che attraversa i confini del tempo. Fondatore di LaTerra Recordings, è stato punto di riferimento in Italia e nel mondo, mantenendo intatta la magia del dancefloor stagione dopo stagione.

9 agosto: Blackchild

Gennaro Filisdeo, in arte Blackchild, è il giovane prodigio partenopeo che ha conquistato la tech-house internazionale. Originario di Ischia, formatosi con le collezioni disco e house del padre, inizia a produrre a 18 anni attirando subito il supporto di giganti come Marco Carola e The Martinez Brothers. Resident Solid Grooves, autore di hit da Beatport Chart, si caratterizza per energia, groove innovativo e collaborazioni con le migliori etichette della scena. Blackchild è la fresh wave dell’estate, capace di accendere ogni dancefloor con la sua potenza contagiosa.

Ritual: molto più di una serata

RITUAL è molto più di un programma estivo: è una celebrazione della cultura club, uno spazio dove incontrarsi, lasciarsi andare e condividere emozioni con amici, appassionati e curiosi. Che tu sia un veterano della notte o alla ricerca della tua prima grande esperienza clubbing, il Baja Village è il posto dove vivere l’estate più intensa della tua vita.

Calendario

Data DJ Genere Provenienza 26.07.25 Davide Squillace Techno/Elettronica Siena/Napoli/Barcellona 02.08.25 Ralf House Bastia Umbra/Italia 09.08.25 Blackchild House/Tech-House Ischia/Napoli

Perché non puoi mancare

Club iconico, organizzazione impeccabile e ospiti di assoluto rilievo.

Un pubblico caloroso e internazionale, ideale per chi ama la musica e la condivisione.

RITUAL è l’evento che trasforma ogni notte in una storia da ricordare.

Vivi la leggenda. Vivi il RITUAL. Solo al Baja Village di Vasto.