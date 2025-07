Stasera che sera! Show davvero coinvolgente: la simpatia e la bravura di Sal Da Vinci conquistano il Teatro Verde

TERMOLI. “Rossetto e caffè” è solo la ciliegina sulla torta, perché “Stasera che sera”, lo spettacolo portato in scena ieri sera al Teatro Verde, è davvero uno show che merita di essere visto, a cui partecipare.

Sal Da Vinci ha divertito, interagito, cantato, ballato e intrattenuto, la differenza tra un concerto semplice e uno vero e proprio evento di teatro musicale, perché con musicisti dal vivo e ballerini, è quello che si è vissuto per oltre due ore, inizio poco dopo le 21.30 e il saluto a mezzanotte.

Un viaggio, come lui stesso aveva presentato l’evento “Zero” di Termoli, seppur non amando questa dicitura, parliamo di data di debutto di una performance che ha conquistato un pubblico che si è divertito per tutto il tempo, dando ragione agli organizzatori e alla Fondazione Millennium, che gestisce il Teatro Verde.

Una compagnia di tanti artisti, in cui Sal ha rigenerato quella genesi musicale che l’ha visto salire in scena la prima volta a soli 7 anni e oggi, nonno davvero sprint, con sul palco persino i nipoti, oltre al figlio Francesco, peraltro bravissimo, ha ripercorso un’avventura che ha definito con più cadute che risalite, fino al successo clamoroso della hit con cui ha vinto un disco d’oro e due di platino.

Ma Sal Da Vinci è artista vero e poliedrico, ha saputo cucire le varie fasi dello show, mostrando anche una ironia garbata, proponendo la sua cifra da interprete quasi neomelodico d’antan, vista la carriera che parte dalla fine degli anni Settanta, assieme al padre Mario, protagonista della sceneggiata napoletana; quindi, è passato anche con brani d’impegno solidale, parliamo del mare e delle sue tragedie.

Il viaggio è proseguito con le canzoni della tradizione partenopea, perché il suo mantra è Napoli, famiglia e musica, quella musica che agisce come macchina del tempo capace di accendere la memoria, e allora spazio alle canzoni degli anni Ottanta, da “Ti Sento” a un’Emozione da poco, insomma, un saggio di cultura pop nazionale.

Nel mezzo anche una parentesi social e sociale, diverse coppie salite sul palco, anche di persone conosciute in questi giorni e dall’estrazione geografica variegata, con l’impegno di far dire Ti Amo anche a compagni e mariti che mai lo avevano fatto, fino alla proposta di matrimonio dichiarata e accettata e la rinascita di un giovane che dopo 2 mesi di coma ha trovato mentre cantava “Rossetto e Caffè” l’amore che gli ha cambiato la vita.

Una serata che non ha previsto soste, pause, ma brio, perché il “sogno” di Sal è il pubblico, declamato al principio e poi ha avuto modo di ringraziare la città, la sua accoglienza e perché no, la sua cucina, “Si mangia bene a Termoli!”.

Battute in stile partenopeo e non solo, dalle riflessioni sui social e aneddoti di vita familiare, fino alla doppia esibizione con “Rossetto e Caffè”, la prima facendo cantare il pubblico e i nipoti, la seconda lasciando spazio alla coreografia e alla sua verve da showman.

Talento, professionalità e umiltà, col coraggio di portare in scena una compagnia così numerosa, ma è stato un vero successo. Bravo Sal!