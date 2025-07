“The Kings of Blues” infiammano Guglionesi: cinque leggende per una notte stellare

GUGLIONESI. Figure iconiche del blues, travolgenti, magnetici, carismatici. “The Kings of Blues” non è solo un nome: è un’identità sonora che si impone fin dalla prima nota. Cinque leggende sul palco, un solo groove che pulsa nelle vene, e un intero paese che diventa cassa armonica per un concerto memorabile.

È successo a Guglionesi, giovedì 10 luglio, quando il Good Time Blues Fest ha ospitato per la prima volta questo supergruppo internazionale che calca i palchi di tutto il mondo. La loro presenza ha trasformato il festival in un evento straordinario, portando nel cuore del Molise un sound potente, vissuto, vero.

Sul palco, cinque leggendari musicisti blues, con carriere che parlano da sole. Alla batteria, Tony Coleman, e al basso, Russell Jackson: entrambi sono stati parte della storica band di B.B. King, con cui hanno suonato in centinaia di concerti in tutto il mondo. Al sassofono, Waldo Weathers, per oltre vent’anni al fianco di James Brown, colui che ha incarnato il soul e il funk. Alla chitarra, Vasti Jackson, musicista e produttore di fama mondiale, vincitore di diversi Grammy. E infine, al pianoforte, Kenny “Blues Boss” Wayne, fresco vincitore del Grammy 2024 come miglior pianista blues. Insieme, danno vita a un suono che non è solo impeccabile: è identità, esperienza, cuore.

Per Coleman, quello di ieri era un ritorno: non era la sua prima volta a Guglionesi, e il suo entusiasmo nel ritrovare questo pubblico si è sentito in ogni battito di cassa. “Ho perso il passaporto, quindi sì vivrei qui volentieri” ci ha detto.

Ad amplificare l’energia del concerto, oltre 300 ballerini di blues da ogni parte del mondo hanno dato vita a una danza collettiva in piazza, seguendo le linee ritmiche con grazia, swing e istinto. Nei giorni precedenti, i ballerini sono stati accolti con calore dalla comunità guglionesana, che ha dimostrato grande ospitalità e partecipazione, facendo sentire tutti come a casa. Questo spirito di accoglienza ha creato un’atmosfera unica, fatta di condivisione e amicizia, che ha reso il festival un’esperienza indimenticabile per artisti e spettatori.

Ieri sera, la musica non si ascoltava soltanto: si attraversava con il corpo.

Il pomeriggio aveva già regalato momenti di magia durante il soundcheck nella villa comunale di Castellara: un palcoscenico naturale immerso nel verde, che ha accolto le prime note di quello che sarebbe diventato un evento da ricordare. Grazie a Daniele Antenucci, giovane musicista originario di Guglionesi oggi residente a Londra, abbiamo potuto incontrare il gruppo, scambiare parole, ascoltare ricordi e riflessioni su una vita dedicata al blues. Un ringraziamento speciale a Fabio Poian, che ci ha fatto da interprete, una spalla importante sia per Daniele che per noi della redazione di TermoliOnLine.

Il Good Time Blues Fest si conferma così una scommessa vinta, diventata ormai una solida realtà. Nato dalla passione e dalla visione, oggi porta in Molise musicisti di livello mondiale e un pubblico internazionale, diventando non solo un festival, ma un punto di riferimento per chi vive e ama il blues in tutte le sue forme.

Castellara è un palco a cielo aperto sotto le stelle. E ieri sera, le stelle erano loro: cinque re del blues.