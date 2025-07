Un ponte tra Napoli e il Molise, Serena Rossi delizia la platea al Teatro Verde

TERMOLI. Un omaggio a Napoli, ma anche un tributo al Molise con cui ci sono legami profondi, quelli con nonno Emilio, a Montefalcone nel Sannio e non potevano mancare proprio loro, i compaesani, ieri sera al Teatro Verde, con ottima risposta di pubblico, per la “SereNata” con Serena Rossi, l’attrice e cantante che ha messo in scena uno spettacolo che rappresenta il suo debutto in una pièce tutta sua.

Era emozionata per davvero e le emozioni è riuscita a dispensarle e provocarle lei stessa, sul palco, con la sua voce straordinario, bellissima e intensa, per oltre un’ora e mezza, portata sulla scena coi musicisti che l’hanno accompagnata, anche in simpatiche gag.

Un viaggio che narra la leggenda di Partenope, più teatrale nella prima parte, più musicale nella seconda, ma sempre coinvolgente, con applausi sinceri e spontanei che hanno fatto quasi da colonna sonora bis alla recitazione cantata.

Lei stessa lo presenta come un mosaico che si compone di tante storie, tutte col filo conduttore di una città e una terra magica.

La scaletta è composta dei passaggi storici che hanno fatto di Napoli crocevia sociale e culturale, proprio nelle arti dello spettacolo, come il Treno dei sogni, per ricordare l’altra sua nonna.

Un talento puro, quello di Serena Rossi, che ha potuto contare anche su generazioni di cantanti nella sua famiglia, si capisce dove nasca la sua voce magnifica.

In abito bianco prima e scuro alla fine, dopo un cambio assai veloce, per non far perdere mai ritmo, capaci anche di valorizzarne l’indubbia avvenenza, Serena Rossi ha deliziato un pubblico preparato a una performance comunque d’impegno,

Cavalli di battaglia alcuni classici della tradizione partenopea, con la Tammurriata Nera proposta come bis, e il trionfo dell’Ammore, quello con due m, mentre in alcuni passaggi sono stati ricordati attori del calibro di Massimo Troisi e Mario Merola.

Coinvolgente l’invito a usare le torce del cellulare per accompagnare un brano, con una standing ovation finale, col pubblico tutto in piedi per dire grazie a Serena, così come l’artista ha abbracciato idealmente tutti dichiarandosi molto felice per la riuscita dello spettacolo. Mancano le foto dell’esibizione, lasciate al solo fotografo ufficiale del Teatro Verde per scelta della produzione (accontentatevi della platea), ma ci siamo davvero divertiti.