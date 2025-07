“Volevo essere un duro”: Lucio Corsi a Termoli col suo tour Estate 2025

TERMOLI. Sarà uno dei protagonisti dell’Arena del Mare di Termoli, al Termoli Summer Festival, il prossimo 23 luglio Lucio Corsi, cantautore toscano reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Volevo essere un duro”, vincitore del Premio della Critica “Mia Martini” e rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. Il suo tour estivo “Estate 2025”, iniziato il 12 giugno da Mestre con un live tutto esaurito, lo porterà a calcare i palchi dei principali festival italiani, tra cui gli Ippodromi di Roma e Milano.

Lucio Corsi, una delle voci autoriali più rappresentative del panorama attuale, è stato insignito di due Targhe Tenco 2025, aggiudicandosi i riconoscimenti nelle categorie “Miglior album in assoluto” e “Migliore canzone singola” con l’omonimo disco e singolo Volevo essere un duro. Prima di lui, solo tre artisti avevano ottenuto entrambi i premi nella stessa edizione: Fabrizio De André, Paolo Conte e Samuele Bersani.

“Targhe Tenco, miglior album e miglior canzone singola. Sono onorato, grazie mille. Sogno un futuro in cui questa rassegna abbia la stessa visibilità del festival di Sanremo. Grazie ancora!” – Lucio Corsi

Un traguardo prestigioso che corona un percorso iniziato nel 2019 con Sugar Music, etichetta indipendente italiana che ha valorizzato la sua poetica e il suo immaginario musicale, accompagnandolo nella realizzazione di quattro album tra cui Bestiario musicale (2017), Cosa faremo da grandi? (2020), La gente che sogna (2023) e l’ultimo Volevo essere un duro (2025), disco d’oro.

Il singolo “Volevo essere un duro” è stato un successo travolgente: secondo posto a Sanremo, Premio della Critica “Mia Martini”, quinto posto all’Eurovision Song Contest 2025, primo tra i brani indipendenti più trasmessi in radio per 10 settimane e certificazione disco di platino. Il brano ha scalato le classifiche europee, entrando nella Top 50 di Spotify e Apple Music in 16 paesi, e ha confermato l’interesse internazionale per la sua musica.

Dopo un tour nei club tutto esaurito, Lucio Corsi sta affrontando una lunga tournée estiva che si concluderà il 7 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Da non perdere anche la data unica del 30 luglio all’Abbazia di San Galgano (Chiusdino, Siena), che sarà registrata e filmata con la regia di Tommaso Ottomano.

“Inseguire le canzoni di città in città è senza dubbio la cosa che amo di più, è la cosa che sogno da quando ero bambino. Salire sul palcoscenico vuol dire incontrare la musica, come dice Paolo Conte in ‘Alle prese con una verde milonga’. Inoltre ogni palco è un trampolino verso un’altra realtà, lassù riesco davvero ad immaginare di essere qualcos’altro.

Sarò in tour per tutta l’estate, con anche due tappe negli Ippodromi di Roma e Milano, non vedo l’ora.

Il tipo di approccio al live sarà molto rock’n’roll, tutto riarrangiato e sul palco con me ci sarà la mia solita formazione, la mia banda con cui suono dal liceo. Saremo in 7, con tante chitarre ma ci sarà anche l’organo, la batteria e i cori. Io mi alternerò fra chitarra elettrica, acustica, pianoforte e armonica.

Questa è la linea da seguire: avere un sacco di strumenti e stare in giro a suonare il più possibile, e spero di continuare così anche dopo settembre.

Avrò anche le mie spie con me, che preferisco agli in-ear: l’esibizione live vive di aria, non di tapparsi ognuno nella propria bolla, dove non senti niente se non la musica in cuffia. Anche quando vado a un concerto voglio vedere e sentire qualcosa di diverso da un album che posso ascoltarmi a casa; i live che amo sono fatti in questo modo, con la musica che gira nell’aria, dove se le spie fischiano va bene lo stesso perché fa parte dello show, anzi ti inizi a inventare un momento sul palco per esorcizzarle, sono ferrato.”

Formazione band:

Iacopo Nieri (pianista, cori)

Giulio Grillo (tastiere, cori)

Filippo Scandroglio (chitarra)

Marco Ronconi (batteria)

Filippo Caretti (basso, cori)

Carlo Maria Toller (polistrumentista, cori)